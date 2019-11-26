美國威脅要阻撓WTO預算使其癱瘓 或將世界逼向叢林法則邊緣

【彭博】-- 十六年前，一位盛氣凌人名叫羅伯特 · 萊特希澤的貿易律師被提名在世界貿易組織 (WTO) 的上訴機構中代表美國，該機構負責處理每年涉及數十億美元的貿易爭端。

不過，WTO 成員國後來選擇了其他候選人。時至今日，擔任美國貿易代表的萊特希澤認為，當年他差點成為一分子的這個爭端解決體系必須徹底改革，或者干脆解散。

萊特希澤與 WTO 磕磕絆絆的關係可能正撞向戲劇性拐點。他和川普政府向 WTO 施壓，可能會在短短幾周後就讓這一設在日內瓦的貿易仲裁機構無法運轉。

美國表示可能最早在下個月阻止 WTO 的預算，此舉或讓該組織所有的工作戛然而止。美國早前已停止對世貿組織的上訴機構考慮任命新的人選，該機構到下個月將無法裁決新的案件，事實上其最重要的職能將會暫停，而美國這一新的威脅讓該機構更是雪上加霜。

WTO 的上訴機構在維持、修改或推翻 WTO 裁決方面擁有最終決定權。美國上周表示，正是基於對這一機構的反對，才威脅要阻止 WTO 的預算。美國不希望資金流向上訴機構，同時還阻撓其他成員國試圖在該機構癱瘓後建立替代仲裁體系的努力。

目前尚不清楚一旦美國的威脅成真，究竟會發生什麼，因為之前從未發生過此類事件。