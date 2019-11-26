惠譽：2019年全球汽車銷量預期下跌310萬輛 創金融危機以來最大跌幅

據國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 的一份報告，隨著美國和中國等主要汽車市場的消費者需求疲軟，預期 2019 年全球汽車銷量將大幅下跌 310 萬輛，創下自 2008 年金融危機以來的最大跌幅。此外，汽車銷售的放緩也正在拖累全球的製造業。

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 表示：「自 2018 年中期以來，全球汽車市場的低迷一直是全球製造業低迷的關鍵因素，汽車銷售情況比我們 5 月份的預期要糟糕得多。」

惠譽表示，全球乘用車銷量從 2017 年的 8180 萬輛下跌至 2018 年的 8060 萬輛，是自 2009 年以來的首次下跌。2019 年的全球銷量預期將會再下跌 4%，跌至約 7750 萬輛。

中國作為全球上最大的汽車市場，需求疲軟也是造成今年全球汽車銷量下跌其中一個主要因素。與去年同期相比，中國地區在今年前 10 個月的銷售額下跌了 11%。Coulton 表示，信貸成長乏力，二手車銷量上升和新排放標準都壓低了中國的新車銷量。

「從結構上講，針對汽柴油車的排放標準及環境相關法規，以及乘車和汽車共享計劃的成長皆壓抑了汽車市場需求。」Coulton 說道。

而美國地區的銷售似乎也陷入困境。隨著汽車市場的疲軟，包含通用汽車、福特汽車和本田汽車都削減了產量。惠譽預期，2019 年美國汽車銷量將下降約 2%，至 1,690 萬輛。西歐和其他國家像是巴西、俄羅斯和印度的汽車銷量預期也將下跌。

全球汽車銷量變化 (圖片：CNBC)

在先前，諮詢公司 AlixPartners 和汽車數據公司 Edmunds 也都曾預期美國汽車銷量下跌，成本上升和銷售放緩將對汽車製造商造成壓力。

此外，惠譽也預期，車市在 2020 年不會出現反彈。Coulton 表示：「汽車產業的前景表明，最多會是穩定的，而不是任何大幅的反彈。」