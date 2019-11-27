Gartner：Q3全球智慧型手機需求仍疲軟 華為手機銷量兩位數成長

根據調研機構 Gartner 在今日 (27 日) 在今日發布的第三季度全球智慧型手機銷量報告，華為 (002502-CH)、三星 (005930-KR) 和 OPPO 等品牌在市佔率上均有所成長，蘋果 (AAPL-US) 及小米 (1810-HK) 卻有所下滑。

Gartner 報告中顯示，全球第三季度智慧型手機銷售量約為 3.87 億部，較去年同期下跌 0.4%，Gartner 指出，市場需求仍舊疲軟，主要因為消費者更加關注手機是否物有所值。

Gartner 高級研究總監 Anshul Gupta 表示：「對於大多數智慧型手機用戶而言，他們的願望已經不再是擁有最便宜的智慧型手機了。如今的手機用戶選擇中階智慧型手機而不是高階的，因為它們有更高的性價比。而且，在等待 5G 網絡覆蓋範圍擴大到更多國家的同時，智慧型手機用戶將購買決定推遲到 2020 年。」

報告中也指出，這項轉變也促使三星、華為、小米、OPPO 和 Vivo 等品牌加強了中階產品組合，同時幫助了華為、三星和 OPPO 在本季有所成長。然而，相較之下，蘋果的銷量卻出現了兩位數的跌幅。

(圖片：Gartner)

華為是唯一在第三季實現手機銷量兩位數成長的公司。在第三季，華為共售出 6580 萬部智慧型手機，年增 26%，主要受惠於華為在中國市場的表現優異，該公司在中國市場共售出了 4050 萬部手機，市佔率增加近 15 個百分點。

在第三季當中，三星仍是全球最大智慧型手機品牌，銷量年增 7.8%。Gupta 表示：「三星正積極調整產品組合，將重點放在中階和初階市場，以增強競爭優勢。」

相較之下，蘋果的 iPhone 在第三季銷量持續下滑，銷售量為 4080 萬部，年減 10.7%。報告指出：「雖然蘋果仍在多個市場促銷折扣，但不足以刺激全球需求。iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 的銷售表現不錯，表明第四季的銷量可望更加樂觀。」