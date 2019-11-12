調查：逾5成汽車駕駛支持純電動車 不排除換購

交通部公布最新自小客車使用狀況，根據統計，2018 年駕駛年齡平均為 48.6 歲，較 2016 年略增 0.6 歲；車輛登記數 2 年來增加 16 萬輛，平均每戶擁有 1.5 輛自小客車；調查結果也顯示，有 56.4% 的駕駛人贊成推廣純電動車取代燃油車，甚至不排斥換購使用。

交通部自用小客車使用報告每 2 年辦理一次，本次共取樣 2.5 萬輛。根據調查，駕駛人平均年齡 48.6 歲，較前 2 次調查略增，其中以男性占 67.8% 較多；有就業者占 81.7%；平均每月個人所得為 4.4 萬元。

在全球電動車趨勢潮流下，台灣駕駛接受度也愈來愈高，調查結果顯示，56.4% 自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛取代燃油車，不贊成比率 23%，不知道 / 無意見者占 20.6%，其中，30 歲以上改用意願均高於 5 成，各年齡層中又以「40~ 未滿 50 歲」駕駛人意願 (57.5%) 最高。

交通部表示，駕駛人願意購置的最優先考量因素為「健全的充電設施」，其次為「政府提供購車補助」，顯示自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛，且不排斥換購或汰換使用，值得相關單位研擬政策及配套措施，結合空污防制計畫加速純電動車的推動。

根據統計，2018 年車輛登記數較 2016 年增加了 16 萬輛，調查顯示，近 6 成的駕駛人家中有 1 輛車，另近 3 成家中有 2 輛，平均每戶擁有 1.5 輛自小客車；近 9 成駕駛人家中有機車，當中擁有 1 輛者占 37.6%，擁有 2 輛以上者占半數，平均每戶擁有 1.7 輛機車。

交通部指出，約有 15%-30% 民眾需於居家或工作 (學校) 地點尋找停車位，尋找時間超過 10 分鐘者僅占約 2 成，平均尋找時間皆在 10 分鐘內，不過就地區別觀察，台北、新北居家附近找尋停車位分別要花 13.7 分鐘、10.5 分鐘，是停車最麻煩的地區，雙北通勤車輛需承擔更多成本。