歐洲10月份汽車銷量稍回溫 諮詢機構：溫和增長持續至年底

在德、法兩國與大眾汽車 (VW) 需求回溫帶動下，週二 (19 日) 歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 發布數據表示，10 月份歐洲新車註冊量年增 8.7%，創下 2009 年來同期最高增長。

根據 ACEA 數據，10 月份歐洲新車註冊量上升至 1177.75 輛，年增 8.7%，其中，德國市場總體增長 12.7%，法國增長 8.7%，加上歐洲市佔率最大宗的大眾汽車本月註冊量激增 31%，成為本月新車註冊的三大主要驅動力。

2019 年 10 月歐洲市場新車註冊量年增率報 8.7% (圖：歐洲汽車製造商協會)

由於脱歐不確定性持續打擊市場，今年 10 月，英國是唯一出現銷售萎縮的歐洲主要市場，年降幅達 - 6.7%。

儘管 10 月出現反彈情緒，但受到部分地區需求疲軟以及貿易關稅威脅，近幾週，大眾汽車、戴姆勒汽車 (Daimler AG) 以及大陸汽車 (Continental AG) 等製造商紛紛調降前景預期，逐漸萎縮的中國市場也加劇頹勢，10 月份的汽車銷量為過去 17 個月中第 16 次下滑。

ACEA 數據指出，今年 1 月至 10 月，新車註冊量與去年同期相比下滑 0.7％。儘管歐盟地區在 9 月和 10 月出現需求增長，德國仍為唯一維持增長的主要歐洲市場。相較之下，西班牙和英國的降幅最大，義大利和法國市場則幾乎恢復至去年水平。

汽車產業諮詢機構 LMC Automotive 數據顯示，歐洲車市 10 月的溫和增長可能延續至年底，但整體景況不太可能較去年好。該機構預期，受制於經濟逆風，明年歐洲車市前景恐不會出現大幅進展。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)