紐約匯市—初階貿協前景樂觀 美元持平 避險日圓走貶 強生民調領先 英鎊大漲

週一 (25 日) 美元指數持平，僅上漲 0.06%，市場靜待 Fed 週四 (28 日) 即將公布的經濟褐皮書，以及 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一稍晚的演講。美國國家安全顧問和中國《環球時報》週帶來貿易戰利多消息，提振市場情緒，避險日圓因而走貶，至一週以來新低位；英國首相強生 (Boris Johnson) 所屬保守黨民調結果領先在野黨工黨，脫歐前景看好，英鎊大漲。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

中國《環球時報》週一 (25 日) 透過推文表示，中美將很快達成「第一階段協議」，此消息一發佈，暫時紓緩了市場對於先前各種負面報導，所帶來的不安情緒。

市場避險情緒緩解，日圓走貶，USD/JPY 上漲 0.28% 至 108.94，創下一週以來新高位，豐業銀行 (Scotiabank) 外匯分析師 Shaun Osborne 在一份報告中表示，儘管週一日圓走貶，但避險日圓需求仍在。

美國國家安全顧問歐布萊恩在上週六 (23 日) 出席加拿大 Halifax 的安全會議時表示，美國仍有機會與中國達成第一階段貿易協議，同時也強調了，美國總統川普不會漠視香港情況。

美國政府於上週 (20 日) 通過法案，表示支持香港示威者，使得原本已經陷入膠著的第一階段協議，情況變得更加複雜。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於稍晚將於羅德島州首府舉辦的年度商會發表演講，市場預計鮑爾會再度強調年內無降息可能的決定。鮑威爾上週在國會作證時表示，今年以來的三度降息，尚未體現在經濟上，央行決定暫停寬鬆貨幣政策。

英鎊對美元 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊週一 (25 日) 走強，上漲了 0.5%，GBP/USD 鞏固在 1.2900 區間，由於英國民意調查顯示，保守黨在英國 12 月 12 日大選前領先在野黨工黨，保守黨有望在大選取得勝利，增添英國脫歐協議通過的可能性，強生更有可能實現他的承諾，也就是讓脫歐協議在聖誕節前通過英國國會。

歐元兌美元持平於 1.1010，德國 IFO 商業信心回升至四個月高點至 92.1，雖不如市場預期的 92.5，但經濟觸底回彈地跡象，顯示德國經濟正緩慢復甦。

本月迄今歐元已貶值 1.5%，MUFG 倫敦外匯分析師 Lee Hardman 表示，經濟衰退隱憂仍在，他認為 EUR/USD 匯率將持續走弱。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 資料顯示，匯市投機交易人正加碼歐元空單，並且增持美元淨多頭部位至 5 周高點。

截至週二 (26 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.23。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1010 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2901 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6775 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3306 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.94 日圓。