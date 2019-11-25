〈每日外資外匯觀點〉市場對經濟前景悲觀過了頭 反而成為美元走強的支撐

美國上周公布的重要數據較為樂觀，對美元形成支撐，美元指數上周走高，以 98.27 作收；本周市場除了關注鮑爾談話外，並將聚焦美國 GDP 及 PCE 通膨數據公布，此外，還將持續留意美中貿易談判的動向。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周三美國將公布兩大重量級經濟數據 ，分別是美國第三季 GDP 和 10 月 PCE 通膨數據，道明證券 (TD Securities) 全球戰略主管 Bart Melek 表示，任何優於預期的數據恐怕都將對金價不利，而本周 PCE 指標將是關鍵，因為該指數是聯準會最喜歡的通膨衡量指標。此外，投資者將繼續關注中美貿易的動向，若傳來積極的貿易消息，將會提升風險偏好情緒。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 表示，貿易相關議題將再次成為左右市場情緒的重要因素，若果真如報導所言，中國邀請美國官員感恩節在北京進行高層談話，市場可能解讀為取得進展的跡象。”

BMO 資本市場大宗商品研究分析師 Colin Hamilton 表示，風險情緒可能在短期內繼續打壓金價，如果美中真的達成第一階段貿易協議的話，市場風險情緒將更加高漲。

Dailyfx 匯市策略師 James Stanley 表示，上周美中貿易情緒修復及強勁的經濟數據帶動下，美元指數重回 98 元之上，本周感恩節長節期間，美國休市，預期美元下半周交投清淡，交易量也將大幅縮減。

法國那提西銀行首席美國經濟學家 Joseph LaVorgna 表示，市場對經濟成長的前景太過悲觀，LaVorgna 認為明年的前景將優於目前市場所押注的預期，而此點將支撐美元的走勢。。