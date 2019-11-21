預期歐元經濟表現回升 大摩看好歐元兌美元明年轉強

華爾街投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，歐洲經濟將在 2020 年回升，並且開始跑贏美國，促使歐元兌美元匯率走高，預測至 2020 年中來到 1.18 價位。

摩根士丹利外匯策略師 Hans Redeker 在對客戶簡報時表示，歐洲股市的流入資金量持續增加，歐盟政治上也更為溫和有利，有助歐洲經濟成長加快，因此看好歐元兌美元上漲。

歐元兌美元匯率在 10 月 31 日跌至多年低點 1.0825，但此後就小幅回升，至 1.1063 上方，今年 11 月初，歐元一度漲上 1.115 的高點，但之後已有所回落。

歐元兌美元日線走勢圖 圖片：investing.com

摩根士丹利認為，多項因素共同作用下，2020 年歐元可望見到強勁復甦。

Redeker 指出，相較於美國可能在 2020 年進一步放緩，在市場對歐元區經濟的表現預期相當低的情況下，歐元區經濟回暖的表現將更為突出。

歐元區在 2019 年成長乏力，在貿易緊張局勢、英國脫歐的不確定性，以及中國經濟活動放緩的影響下，德國製造業一蹶不振，帶來經濟的重大打擊。但經濟學家認為，第 3 季的數據顯示，歐元區經濟可能已經見底。

三菱日聯外匯分析師 Fritz Louw 表示，最近的領先指標，已經提供了暫時的樂觀跡象，表明德國經濟已接近最壞的時刻，並可能在 2020 年開始逐步回升，只是目前逐漸改善的數據，還沒有好到激勵歐元走強。

Redeker 則認為，歐元區經濟表現的改善，可能會轉化為歐元區 (尤其是德國) 債券殖利率的走強，並反過來又會支撐歐元。前景的轉好，有望展現在更陡的殖利率曲線上。

整體而言，摩根士丹利預測，到 2020 年 3 月底，歐元兌美元有望突破 1.16，並到 6 月底時，進一步升至 1.18。