高盛預估：美國將減少中國商品關稅 人民幣看漲

據《彭博》報導，高盛預估美國將會減少對中國商品關稅課徵，並將帶動人民幣漲勢，因此建議買進人民幣。除人民幣之外，高盛亦看好其他亞洲貨幣，如：印尼盾及泰銖的未來漲勢。

高盛全球外匯和新興市場戰略主管 Zach Pandl，在接受《彭博》採訪時表示，若美國確定將取消對於中國部份商品的關稅課徵，則將會帶動人民幣在明年第一季短暫且急遽的攀升。

雖然近日來，中美持續針對第一階段協議，進行密集的談判，但是，人民幣匯價仍受到貿易戰影響，自今年以來，已下跌了 1.6%。川普政府自去年以來，已針對共 3600 億美元的中國商品加徵關稅，並威脅將於 12 月 15 日起，對於 1600 億美元之中國商品，進行另一波的關稅課徵。

美元兌人民幣匯價走勢日線圖

但是，由於近日來，中美雙方針對貿易談判，持續釋放樂觀消息，Pandl 認為，儘管雙方目前對於關稅議題，尚未達到共識，但預測美國最終還是會取消部份中國商品的課稅。Pandl 亦表示，美國亦將會要求中國開放金融與資本市場，作為貿易談判的其中一個條件。

除了人民幣之外，Pandl 亦看好印尼盾及泰銖走勢。

Pandl 表示，由於全球經濟成長疲弱，世界各國央行持續釋出低利政策，但印尼目前之基準利率為 5%，大幅高於其他國家，因此，受惠於高利率水準，Pandl 認為印尼盾還有上漲空間，並建議買進印尼盾。

另外，泰國亦因為高經常帳順差，使泰銖匯價自今年以來持續上漲，Pandl 看好泰銖後續漲幅，亦建議買進泰銖。

美元兌印尼盾、美元兌泰銖匯價日線圖

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