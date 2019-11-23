紐約匯市—川普稱貿協簽署「非常接近」美元走高 歐元區製造業PMI萎縮  英鎊歐元雙雙下跌  

週五 (21 日) 美元走高，貿易協議露曙光，美中雙方釋出樂觀消息，美國經濟數據也持續強勁，美國 11 月製造業 PMI 爬升至近 7 個月來最高點，服務業也爬升至 4 月份以來最高水平，支撐了美元漲勢，美元指數上漲 0.2% 至 98.175，避險需求仍在，瑞郎兌美元和歐元均下跌約 0.1%，日圓上漲不到 0.1%，收於 108.66。

美元 15 分線 (圖片: investing)

週五 (22 日) 美國總統川普稱與中國的貿易協議「可能非常接近」，中國國家主席習近平也表示，希望在相互尊重和平等的基礎上，達成第一階段貿易協議，雙方對於貿易協議的看法釋出樂觀態度。

對於是否簽署香港人權法案，川普更表示，雖然美國必須相挺香港，但他視習近平為好友，希望香港與北京當局的衝突盡早落幕。

歐元兌美元週五 (22 日) 下跌了 0.3%，收在 1.1023，歐元區製造業和服務業 PMI 數據仍持續萎縮。

根據 IHS Markit，歐元區 11 月 PMI 指數，雖從 10 月的 45.9，升至 46.6，但仍低於 50 榮枯線，且服務業 PMI 從 10 月的 52.2 降至 51.5，創下 10 個月來新低，顯示製造業的低迷已逐漸影響到服務業。。

歐元區最大經濟體德國，是拖垮歐元區整體表現的主因，德國製造業 PMI，自 10 月份的 42.1 增至本月的 43.8，同樣持續低於 50 榮枯線。歐元區綜合 PMI 自 10 月份的 50.6，降至本月的 50.3，持續低於 50 榮枯線。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區經濟已連續三個月停滯不前，由 PMI 推測今年歐元區 GDP 僅成長 0.1%，遜於第三季的 0.2%。他也指出，即將到來的 12 月 12 日英國大選，加劇脫歐前景的不確定性。

RBC Capital Markets 外匯策略合夥人 Daria Parkhomenko 表示，全球貿易戰造成的不確定性，正在拖累製造業，製造業的萎靡將蔓延至整體經濟，只是時間早晚的問題。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: investing)

英鎊下跌 0.6%，英國 11 月綜合 PMI 更創下 2016 年 7 月脫歐公投以來最差表現，其製造業和服務業 PMI 均低於 50，並低於市場預期。

匯豐銀行表示，英國 12 月大選將是決定英鎊漲跌之關鍵，分析師 David Bloom 認為英鎊未來走勢大起大落，有可能漲逾 10%，或暴跌 15%。

MUFG 外匯分析師 Lee Hardman 表示，目前低波動性和窄幅交易區間，是當前外匯市場的主要走勢。

週五 (22 日) 紐幣上漲 0.1%，澳幣也小幅上漲。

截至週六 (23 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 98.175。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1023 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2832 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6787 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3302 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.66 日圓。