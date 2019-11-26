川普批佩洛西「無能」造成美墨加協議無法過關

美國總統川普週一 (25 日) 向聯邦眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 施壓，批佩洛西「無能」使眾議院迅速通過《美墨加協定》(USMCA)，更強調若協議夥伴國退出協議，將是佩洛西的錯。

《美墨加協定》(USMCA) 已在眾議院和川普政府之間周旋數月。川普週一 (25 日) 指控佩洛西扣住該法案，稱她「無能力」讓法案快速通過，痛批民主黨只忙著進行彈劾調查，並聲稱加拿大和墨西哥有意退出該協議。

不過根據消息人士表示，加拿大和墨西哥都沒有表示打算退出。

上週四 (21 日) 眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 會晤後，未能就 USMCA 與川普政府達成協議，不過佩洛西則指出協議取得顯著進展，說道：「我們正在縮小彼此的意見分歧。」

不過佩洛西也在上週聲明，通過 USMCA 的前提是，勞工和環境相關條款能夠確切實行，她承認他們無法確定今年底前，是否有足夠時間讓該協議在國會表決過關。

幾位國會高層也在週一透露，國會極不可能於明年一月份前批准 USMCA。

墨西哥總統 (Andres Manuel Lopez Obrador) 也在今日向眾議院民主黨施壓，敦促推動國會通過。墨國總統表示，本週他將再度致信民主黨議員佩洛西，敦促批准去年就完成的三國協議。

目前墨西哥政府已批准了 USMCA，而加拿大國會尚未通過。

川普力推在今年底之前批准 USMCA，重新修訂北美自由貿易協定，是川普 2020 年大選前的首要經濟和政治重點之一。