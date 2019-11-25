股市銀彈充足 10月證券劃撥餘額維持2兆元水準 歷史次高

台灣央行今 (25) 日公布 10 月金融情況，證券劃撥餘額雖未續創歷史新高，但僅較上月減少 6 億元，仍是歷史次高，維持在 2 兆元以上，加上 M1B、M2 持續維持黃金交叉線型，顯示目前資金動能仍無虞。

央行統計，10 月 M1B 年增率下降至 6.99%，主要因活期性存款成長減緩所致，M2 年增率則上升為 3.79%，是 2018 年 7 月以來相對高點，主要受資金流入，以及放款與投資成長增加的影響，儘管 M1B、M2 黃金交叉線型略見收斂，央行指出，企業資金調度靈活，而證券劃撥餘額雖未續創新高，但金額僅較上月減少 6 億元，仍維持在高檔水準。

央行指出，10 月外資淨匯入約 42.81 億美元，較上月匯入 29.86 億美元再增加 12.95 億美元，「外資參與 10 月股市的成分還是蠻多的」，外資成交金額占總成交比重達 27.9%，月增 0.4 個百分分點，而本國自然人 10 月成交金額占比 58.5%，則較上月減少 0.2 個百分點，整體市況與 9 月差異不大。

進入 11 月後，央行表示，「還是看的出來外資有持續買超情況」

央行進一步說明，M2 年增率上揚至 3.79%，創 16 個月以來相對高點，主要是因外資持續性匯入，以及放款和投資增加，尤其以製造業和不動產業相對貢獻較多。

至於 10 月活期性存款較上月減少 441 億元，央行指出，主要是因為部分企業發放現金股利或獎金。

另外，外匯存款期底數近 6.04 兆元創新高，年增 7%，央行說明，每個月企業都有貨款收入，且無論企業或民眾均有資金調度需求，再加上海外收益匯回、台商匯回等所致，對於台商回流，會持續觀察。

截至 10 月，M1B 為 18.66 兆元，較上月減少 813 億元，月減幅 0.43%，而 M2 為 45.48 兆元，月增 1557 億元，月增幅 0.34%。

累計今年前 10 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 7.09%、3.32%。