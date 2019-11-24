〈台股風向球〉台積電賣壓漸增提防外資提款 強弱股走勢更分歧

台股上周周線再度翻紅，周漲 41.2 點以 11566.8 點作收，櫃買指數周線終結連 2 黑，台股交易員認為，法人年底前結帳壓力漸重，尤其外資籌碼已有鬆動跡象，並開始出脫台積電，不過，低檔承接中小型股布局總統大選行情的大戶買盤也不弱，預料本周強弱勢股走勢將更明朗。

上周五是 10 月中以來，首見三大法人同步賣超，外資呈連 2 賣，交易員認為，摩台指結算後，時序逐漸接近外資年底長假，獲利出場對大盤造成的壓力漸增。

其中，可觀察到這一波拉抬台股大行情的權王台積電，外資已連 2 周賣超，交易員提醒，日前外資連 12 周買超台積電，但依過去慣例，外資一旦要提款，台積電就會成為主要提款對象，連帶影響台股。

而美中關係發展仍有變數，美國總統川普稱，須和香港站在一起，不明確表態是否簽署「香港人權與民主法案」，卻又說「非常接近」與中國敲定貿易協議，也「不急於」敲定協議；習近平則表態，盼在相互尊重和平等的基礎上，與美國達成第一階段貿易協議，但態度也非一昧求全，強調必要時不得不打反擊戰，只要雙方未簽署貿易協議前，發展仍有變數。

受美中談判局勢混沌影響，加上外資籌碼降溫，短期大盤衝高不易，顯示貿易戰已利多鈍化，所幸，櫃買指數弱中轉強，部分內資仍有意先行布局接下來國內總統大選題材，預料接下來個股走勢強弱將更分明。

從外資上周進出來看，仍買超近 50 億元，前 10 大買超標的鴻海達 9.1 萬張，旺宏 6.8 萬張，中信金 4 萬張，友達逾 3 萬張，緯創逾 2 萬張，台泥、廣達、聯詠、仁寶和群創均超過 1.6 萬張，多是大型權值股，儘管法人有結帳壓力，但摩台指結算前，大盤後市無須太過悲觀，先視多方能否守住月線支撐，惟需留意，量能若持續萎縮，技術面將形成小型頭部。