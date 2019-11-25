汎德永業明年迎來產品線最強一年 最快Q2掛牌上市

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (25) 日向證交所送件申請股票上市，法人預料，最快在明年第二季掛牌上市，而儘管目前進口車市競爭激烈，不過，汎德永業兩大經銷品牌 BMW 和保時捷新車款陸續到位，法人看好，汎德永業明年將迎來產品線最強最完整的一年，是其準備明年上市的主因。

汎德永業經銷的 BMW ，相較主要競爭對手賓士，前幾年較少推出新車款，但近二年陸續發表 1-8 系列轎車、轎跑車和 X1-X7 系列休旅車改款上市，競爭力明顯轉強。

據悉，汎德永業第四季起新車款逐漸到港，包括 BMW 主力車款 320i M Sport、全新世代 1 系列豪華掀背車，及 X 系列入門款休旅車 X1，而大改款 X6 雖尚未正式發表，預接單表現良好，儘管尚未確定 X6 明年正式在台銷售時間，但明年全年 BMW 的交車狀況，將受市場矚目。

另一方面，保時捷日前發表最新跑旅車款 Cayenne Coupe，休旅車系完整到位，順應休旅車當道的車市趨勢；同時，汎德永業規劃明年第一季在內湖開出全亞洲最大保時捷展示中心，下半年甚至有望導入電動車款 Taycan，法人也樂觀看待保時捷明年的銷售，將為汎德永業增添業績助力。

汎德永業在國內豪華進口車市場累積逾 40 年專業經驗，在北中南都會區經銷據點布局完整，資本額 7.17 億元，申請股票上市主辦承銷商為群益金鼎證，近三年合併營收均超過 300 億元，連 6 年獲利超過 1 個股本。

汎德永業營收主要來自 BMW、保時捷和 MINI 等豪華進口車銷售和維修保養業務，至今年第三季止，銷售和維修保養分別占營收比重 87.9% 和 12.1%，其中，維修保養業務占比正穩定攀升。

據統計，今年前 10 月進口車銷量逾 16.7 萬台，市占率已來到 47.3%，逼近一半的水準，而進口車甚至從 8 月起連續 3 個月銷量超越國產車，顯示國內消費者對進口車需求處在成長趨勢中，尤其豪華進口車在台銷售已累積相當數量，加上車主回原廠維修保養比率高，法人看好，汎德永業成長動能無虞。