9月證券劃撥餘額飆破2兆元創高 央行：散戶銀彈可能再投入股市

台灣央行今 (24) 日公布 9 月金融情況，證券劃撥餘額飆破 2 兆元，續創歷史新高，央行官員指出，主要是因近來股價指數上揚，且股利發放挹注市場活水，看散戶的銀彈「可能會再陸續投入股市」。

另一方面， 9 月 M1B 年增率 7.39% 而 M2 年增率為 3.40%，兩者線型續呈市場解讀資金充沛的「黃金交叉」，整體資金面仍相當熱絡。

央行統計，9 月活期性存款達 16.67 兆元，未再創高，月減 310 億元，不過，一向作為散戶指標的證券劃撥存款衝上 2 兆 337 億元，月增 480 億元，不僅連 4 月上升，也續寫歷史新高，顯示資金面充裕。

央行指出，在集中市場中，本國自然人 9 月的成交金額達 58.7%，8-9 月都差不多在此水準，7 月甚至達 60%，顯示散戶具超過一半的高影響力，而統計今年以來，所有公司 (含上市櫃、興櫃、未上市櫃) 確定會發放的現金股利約 1.5 兆元左右，投資人 7-9 月收到現金股利後，除了轉定存，可能陸續投入股市，「到目前為止，股市還是蠻活絡」。

另一方面，央行說明，9 月 M1B 年增率下降至 7.39%，但還是處在相對高的水位，主要是因活期性存款成長減緩，有部分活期儲蓄存款轉到定期儲蓄存款。

而 M2 年增率上升至 3.40%，主要是因外資轉呈淨匯入，以及放款和投資成長。其中，外資從 7-8 月分別淨匯出 33.93 億美元、64.87 億美元，轉為 9 月淨匯入 29.86 億美元。

截至 9 月，M1B 水位維持 18.74 兆元，較上月續增 177 億元，而 M2 也有 45.32 兆元，月增 142 億元。

累計今年前三季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 7.10%、3.27%。