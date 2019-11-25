〈浩鼎法說〉聚焦四大產品線 帳上資金足以完成臨床試驗

浩鼎生技 (4147-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長張念慈表示，未來 3 年仍將關注在新藥臨床開發，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999 及 OBI-3424 等 4 個產品線，且帳上仍有 1.5 億美元 (約新台幣 45 億元)， 足以完成相關臨床試驗。

張念慈表示，公司帳上資金水位充裕，足夠完成 OBI-822 三期臨床試驗、OBI-888 二期臨床試驗及 OBI-999 二期臨床試驗，暫無募資計畫。

其中，浩鼎最受矚目的主動免疫抗癌藥 OBI-822，是針對三陰性乳癌、卵巢癌等，張念慈指出，OBI-822 全球臨床試驗已進入三期，原進度最快，不過韓國、中國、歐洲遇到特殊查驗程序，導致臨床延宕，如韓國要求做胎兒毒性試驗，中國需補上原材料血藍蛋白 (KLH) 相關驗證，預計年底前可完成，歐洲則要求須有 GMP 認證，因此臨床需重新檢驗，但另一方面，也向蘇聯、烏克蘭、東歐等國家進行臨床試驗，補齊完整的全球布局。

張念慈表示，OBI-822 除朝乳癌發展外，也與長庚醫院合作，進行肝癌、食道癌相關研發，其中食道癌已進入臨床二期，未來也會讓 OBI-822 朝更多適應症發展，此外，目前產品線進度最快為 OBI-888，適應症包括食道癌、胃癌、胰臟癌及大腸癌等，相關臨床試驗已進入二期。

張念慈表示，過去 OBI-822 二期試驗解盲未達標，開始重新檢視數據資料，發現以轉移性乳癌患者為受試對象，臨床設計不夠完善，因此三期臨床試驗受試對象，將改由早期高復發風險的三陰性乳癌病患。

自衛服部開放細胞治療後，生技界掀起旋風，張念慈對此表示，浩鼎在細胞療法領域不會缺席，尤其會開發 Globo H 相關免疫療法，但目前只在初期階段。