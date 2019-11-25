打造潛艦國造基地 台船將釋基隆廠6.4公頃土地

科技部今 (25) 日在台船 (2208-TW) 基隆廠舉辦新海研 2 號及新海研 3 號交船典禮，台船董事長鄭文隆親口證實，潛艦國造基隆專區將設在台船基隆廠，園區面積共 6.4 公頃，預計將有 5 家廠商進駐，明年 3 月第 1 間工廠廠房就會正式動工。

鄭文隆表示，將在台船基隆廠騰出 6.4 公頃，做為潛艦國造基隆專區，也在 2、3 年前台船就與國內技術公司合作，進行潛艦機密紅區裝備的試研製，現在進入第一艘自製防禦潛艦 (IDS) 建造，將把專業人力集中到基隆專區來，目前規劃 5 家工廠，第一間將在明年 3 月會動工，未來也不排除往聚落方式來做。

鄭文隆也指出，台船第一艘潛艦自造率達 41%，隨著潛艦國造技術的成熟，未來將逐年提升。

科技部為改善國內海洋研究環境，推動海洋研究船汰舊換新，由台船承攬設計製造 3 艘新海洋研究船，並由天星管理顧問公司監造，歷經 1 年多的建造、廠測、海上公試等程序，新海研 2 號及新海研 3 號研究船，分別於 7 月 20 日及 8 月 27 日陸續完成驗收，今也進行交船典禮。

科技部表示，研究船將由台灣大學、台灣海洋大學與中山大學等 3 校繼續管理營運，目前 3 校均已取得船舶安全管理證書，並建立相關管理制度，新研究船採柴油發電機供電馬達帶動雙俥四槳葉的全向推進器驅動，以符合客船破損穩度標準設計，預期新海研 1 號也將在年底前竣工。