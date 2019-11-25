〈力特債協過關〉Q4目標單季轉盈 看好車載等利基產品後市

偏光板廠力特 (3051-TW) 近期朝車載、工控等利基型市場布局，由於面板市況仍不佳，董事長趙寄蓉強調，看好未來車載市場發展，預期營運將逐季好轉，第 4 季以單季轉盈為目標，未來也會將利基型產品比重從現階段的 5 成拉升至 6-7 成。

展望第 4 季，趙寄蓉表示，今年全年仍難逃虧損，但公司朝穩健成長努力，他強調，隨著公司債務逐漸減少，財務狀況趨穩，不過現階段並無大規模投資規劃，將以維持公司財務穩健、解決債務為優先考量。

力特目前以生產車載、工控、家電等利基型產品為主，占比超過 5 成，電視、顯示器則占約 4 成，趙寄蓉表示，雖然今年中國汽車市況不佳，但仍看好未來發展空間大，預期未來利基型產品比重將拉升至 6-7 成，目前生產基地在平鎮廠區，而南科廠、中國蘇州廠則以出租為主，稼動率約 60-70%。

受到面板業減產、價格競爭影響，趙寄蓉指出，偏光板吃緊狀況緩解、價格也稍回落，其中電視、顯示器面板產品跌幅最重，車載產品跌幅相對較小，預期跌價趨勢恐持續，惟幅度將收斂，將努力維持目前出貨量，並降低成本。

為活化資產、降低費用，力特今年 8 月、9 月時董事會也分別通過，擬處分南科廠、平鎮五廠、二廠、研發中心房地事宜，將授權董事長依「取得或處分資產處理程序」辦理相關事宜，但受南科廠債務問題，根據力特第 3 季財報顯示，負債總額達 76.61 億元，其中流動負債 15.48 億元，非流動負債則約 61.13 億元，今年前 3 季稅後純損 1.56 億元，每股虧損 0.48 元。