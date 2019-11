投審會拍板 東日本集團斥4.7億元 攜手福華經營飯店

經濟部投審會今 (25) 日核准 10 件重大投資案,其中,日商東日本鐵道集團申請以 4.75 億元,與福華集團合資設立捷福旅館管理顧問公司,將進駐六福皇宮原址經營。

投審會今天共通過 4 件僑外投資,其中,東日本集團日前宣布承租六福皇宮原址,由福華飯店總裁廖東漢扮演關鍵牽線角色,東日本集團申請以 4.75 億元,與福華集團合資設立捷福旅館管理顧問公司,雙方成為策略結盟夥伴,將共享資源合作海外市場。

模里西斯商 LOTUS GLOBAL INVESTMENT LTD. 申請以 30 億元增資青石板投資公司,從事經營一般投資業、住宅及大樓開發租售業;英商 GC GROUP BIDCO LIMITED 以約 11.6 億元投資貢茶公司,經營非酒精飲料店業;泰商 MP ENERGY CO., LTD. 以 4.1 億元增資厚聚能源,用以轉投資元昱太陽光電,從事台糖滯洪池太陽能發電系統計畫。

上市櫃公司對中國投資部分,國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽、國泰世紀產物保險,分別申請匯出人民幣 2.45 億元增資中國地區國泰財產保險有限責任公司,從事財產保險業務。

矽品申請以 1.1 億美元間接受讓中國地區投資事業矽品科技(蘇州)有限公司股權(受讓後持股比率 100%),從事半導體研發、設計、製造、封裝、測試、加工、維修等業務。

南亞 (1303-TW) 申請匯出 8000 萬美元,間接增資南亞寧波廠(實行後持股比率 100%),從事經營丙二酚及 DOTP 產銷業務;遠東新 (1402-TW) 申請匯出 3200 萬美元間接增資中國地區投資事業遠東新世紀(中國)投資有限公司(實行後持股比率 100%),主要從事投資控股業務,再轉增資遠鼎實業(上海)有限公司,從事經營化工產品、機械設備及潤滑油之批發等業務。