IMF敦促日本央行採取措施 緩解銀行業壓力

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 敦促日本央行考慮採取措施，例如將長期債券殖利率目標設定為較短天期的券種，以減輕因超寬鬆政策而對金融機構所造成的壓力。

IMF 在週一 (25 日) 在對日本的第 4 條政策提案中表示，財政政策可以補足日本央行保護經濟免受海外風險影響的努力，並暗示儘管日本政府背負大量公共債務，但仍不應迴避增加短期的財政支出。「加強貨幣政策與財政政策之間協調的效率仍然是當務之急。」IMF 說道。

IMF 指出，日本央行應維持大規模刺激計劃，但同時也必須找到辦法減輕長期寬鬆下的成本上升，使政策具有可持續行，因為通膨仍離目標的 2% 還很遙遠。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 表示：「就目前而言，財政政策和貨幣政策都已充分進行，也因此應對衝擊的空間有限。日本央行需要持寬鬆立場繼續支持通膨和經濟成長。但同時，也應加強對金融業的監督，以減輕不斷上升的金融穩定風險。」

在日本央行殖利率曲線控制政策 (YCC) 中，日本央行承諾將引導短期利率在 - 0.1%，而 10 年期公債殖利率將在 0% 左右。儘管該政策有助於將企業借貸成本保持在較低水平，但它卻也使公債殖利率曲線趨於平坦，壓低了商業銀行從貸款中獲得的利潤率。

IMF 認為，減輕對金融機構影響的其中一種方法可能是，將日本央行 10 年期公債的 0% 目標調整為較短期限的公債，來使殖利率曲線變陡。

「經濟政策不確定性上升，金融穩定風險增加以及消費者和投資者對多年低點的悲觀看法，都表明日本的風險狀況正在上升。」IMF 說道。