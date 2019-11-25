前紐約市長彭博宣布投入總統大選 批評川普威脅美國價值觀

前紐約市長、美國億萬富翁彭博 (Michael Bloomberg)，週日 (24 日) 正式宣布參選美國民主黨總統初選，他稱自己有能力擊敗現任總統川普，隨即將於美國多個主要州展開競選活動。

彭博於競選網站發表聲明說：「我們再也承受不起川普又一個 4 年的魯莽和不道德行為，他代表著對我們國家和價值觀的生存威脅。如果他贏得連任，我們將永遠無法從損害中恢復過來。」

在電視廣告中，他吹捧自己 12 年紐約市長的政績表現、商人經驗和中產階級的成長經歷。廣告中彭博承諾重建國家，並恢復美國人定義的夢想和信念。他強調要提高富人稅收、在不打擊私人企業下擴大健康保險，並採取行動控制槍枝和應對氣候變化。

這一廣告是 77 歲的彭博一系列競選活動的首波行動，預稱首波廣告活動將秏資 3100 萬美元，至少持續到 12 月 3 日。

彭博是彭博社的母公司彭博有限公司的創辦人和大股東。他曾連續 3 屆擔任紐約市市長，過去為共和黨，今年早些時候，他表示自己不會競選總統。

根據《富比士 (Forbes)》2018 年世界富豪排行榜統計，彭博名列第 11，淨資產達大約 500 億美元，比起第 259 位川普所擁有的 30 億美元多。彭博已經宣布，將最少投入 1.5 億美元來參與競選活動。

彭博正式宣布參選前，民主黨總統初選參選人桑德斯 (Bernie Sanders) 和沃倫 (Elizabeth Warren)，分別批評彭博依靠個人財富參選。

此外，彭博除了參選起步晚，他在民主黨的選民基礎也有所不足，民主黨的選民正逐漸偏向左派，年輕的民主黨選民，經常對大企業抱持懷疑態度。

彭博的首席顧問 Howard Wolfson 表示，彭博用自己的財富來參選是競選優勢，他一生從未接受過政治捐獻，也不會接受捐款，代表沒有人可以收買他。