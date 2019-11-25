Fed卡什卡利：聯準會應扮演財富重分配的角色

貧富差距懸殊是美國國內相當嚴重的問題，而過去幾十年中，聯準會和州政府所制定的稅務相關政策，便是導致此貧富不均現象的主要原因之一。

另外，川普政府就任以來的一連串稅改方案，更是導致富人越富、窮人越窮。根據統計，美國排名前 1% 的富人，所擁有的財富，甚至高於所有窮人、以及中產階級資產的總合。



美國貧富差距懸殊 (圖：ZeroHedge)

儘管目前美國國內，尚未針對貧富不均的問題，有具體的解決方案，但是，明尼亞波利斯 Fed 分行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 於日前表示，對於財富的重新分配，聯準會應該扮演重要的角色。

卡什卡利為前高盛銀行家，對於問題資產救助計畫 (TARP)、以及美國金融系統紓困法案的制定，扮演了重要的角色。他於日前表示，聯準會可以透過政策的制定，進行財富的重新分配。他認為，聯準會的角色，不僅在於透過調整利率方向，來決定貨幣的價值，而是更應該要決定「最終拿到錢的人是誰」。

然而，聯準會在一連串貨幣寬鬆政策的背後，卻忽略了資產價格膨脹的問題，儘管包括美國在內，世界各主要市場的股票及債券價值持續攀升，但是，代表實際經濟表現的 GDP、CPI 等數據，卻仍舊不見起色。

資產價值膨脹、與實際經濟數據成長之間差距大 (圖：ZeroHedge)

分析師 Tyler Durden 認為，儘管卡什卡利於 2017 年以來，持續強調美國貧富差距懸殊的問題，但他卻忽略了，聯準會正是促成財富分配不均的幕後推手，因為聯準會的政策，使得少部份擁有金融資產的美國人變得更加富有，但卻同時縮減了其餘美國人的財富水準。

聯準會所執行的一連串貨幣寬鬆政策，即是秉持涓滴經濟學 (trickle-down economics) 中所主張的，若政府對富人或企業注入財富，則整體經濟將可改善，而最終中下階層的人民，也可以分享到經濟成長所帶來的財富。

但是，根據歷史經驗，涓滴經濟學從未實際成功過，而卡什卡利也認為，針對改善貧富不均的問題，貨幣政策所能扮演的角色非常有限，並主張應該賦予聯準會更大的權力，以分配實際財富的流向。

但是，Tyler Durden 卻認為，卡什卡利的提案，在背後還有著其他目的：促使美國債務貨幣化。若未來聯準會實施財政政策搭配貨幣政策的方法，甚至走向「現代貨幣理論 (MMT)」中所主張的作法：印製更多的鈔票，則將會造成通膨攀高，而通膨率的增長會導致美元的貶值，進而促使美國堆積如山的債務，變得容易償還。