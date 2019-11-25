惠普再度拒絕全錄收購提案 恐演變成「代理權之爭」

在全錄 (XRX-US) 併購惠普 (HP-US) 告吹後，全錄上週再度向惠普表達收購的意願，但美國時間 11 月 25 日，惠普再度拒絕全錄 335 億美元的現金加股票收購提案，並指稱該提議「大大低估惠普的價值。」

惠普在回覆全錄的信函中表示：「我們重申，我們拒絕全錄的收購提議，因為它大大低估惠普的價值。」

全錄曾提出以每股 22 美元的價格收購惠普，但立即遭到後者拒絕，惠普表示公司價值被嚴重低估，同時對全錄未來的營運成長前景提出質疑，惠普表示，這家規模較小的收購方尚未證明自己的財務狀況足夠健康，它可能無法籌集到足夠資金或完成這筆交易。

全錄對於惠普二度拒絕一事不予置評。全錄 CEO John Visentin 在上週四致惠普董事的一封信中寫到，如果惠普董事會不重新考慮收購提案，全錄則將直接繞過董事會，徵求多數的惠普大股東意見。因此全錄可能會發起所謂的「代理權之爭」，即透過更換董事會來達成收購目標。

(圖片: AFP)

惠普表示，該公司有許多為股東創造價值的選擇，包括進行其他併購案和庫藏股政策，惠普 CEO Enrique Lores 及董事長 Chip Bergh 表示，「重點是要強調，我們並不依賴於與全錄的合併。」

不過，Enrique Lores 及 Chip Bergh 表示，惠普仍然願意考慮合併的潛在價值，但這取決於全錄是否更加主動。他們稱，全錄在過去五季中有四季的營收不如預期，預估收入下降的趨勢將繼續，此外，惠普還擔心全錄與 Fujifilm Holdings 終止的合作關係可能有損其在亞洲的銷售能力。