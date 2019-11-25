Uber未獲得倫敦營業許可證續簽 盤前股價跌近6%

據報導，在 9 月份獲得為期兩個月的許可證後，美國乘車巨頭 Uber (UBER-US) 並未繼續獲得在倫敦運營的新許可證。當地的交通監管機構表示，Uber 持有這樣的許可證並「不適當」。消息釋出後，Uber 在美股盤前跌 5.62%，報 27.90 美元。

Uber 股價走勢 (圖片：谷歌)

倫敦交通局 (TFL) 在週一 (25 日) 表示，不會續簽營業許可證給 Uber，理由是該公司「失敗的模式」使乘客的安全和保障受到威脅，其中包括幾起違反規定的行為，危及乘客安全。

在先前，Uber 被告知需要對駕駛、保險和安全等議題進行全面性檢查，但顯然未能滿足首都交通當局的要求。TFL 表示：「儘管解決了其中一些問題，我們並不相信將來不會再發生類似的問題，因此得出結論，認為該公司目前並不適合。」

TFL 於 2017 年 9 月首次拒絕 Uber 的牌照續簽，不過 Uber 最終在上訴中說服法官授予了 15 個月的牌照以繼續在倫敦營運。TFL 表示，Uber 自那以來取得了積極的進步，但一些問題依然存在，包括允許未經授權的駕駛將照片上傳到其他駕駛的帳戶，這項安全失誤導致至少有 14000 次的乘車行程是預訂駕駛以外的人接客。

當地計程車司機協會秘書長 Steve McNamara 表示：「這完全關乎公共安全，市長已做出了正確的決定。對我們而言，Uber 的商業模式本質上是無法管控的。Uber 不能保證每輛汽車擁有適當的保險，或者司機就是預約的人。」

另一方面，英國 IWGB 工會警告表示，這將對 Uber 司機造成衝擊。 IWGB 工會 James Farrar 表示，將對在不穩定條件下工作的 5 萬名司機造成重創，他們將面臨失業，同時還需要支付汽車租賃費用。