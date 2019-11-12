德銀警告：2020年市場最大風險不是貿易戰或美國大選 而是...

德國金融巨頭德意志銀行首席經濟學家 Torsten Slok 列出明 (2020) 年 20 大市場風險清單，貿易戰或美國大選雖然位居風險高位，但他列出的最大風險榜首卻是「財富、收入不均和醫療健康不平等。」

最新的 2020 年市場風險清單中，潛在的美中貿易戰影響、經濟增長放緩的擔憂仍然居高不下，但 Torsten Slok 研判：「不同的角度的看法皆具重要意義，但不平等現象持續加劇，以及相關的地緣政治反應是投資者不可忽視的事情。」

德意志銀行 2020 年全球市場前 20 大風險清單。(圖片：翻攝 marketwatch, 德銀)

與此同時，摩根大通首席執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 亦擔心財富不平等現象日趨嚴重。

戴蒙表示：「我認為這是一個巨大的問題，富人在許多方面已變得越來越富裕，所以中產階級的收入在大約 15 年前左右就一直持平，這對美國並不是特別好。」

美國人口普查局最新數據顯示，美國的貧富差距創五十年最高。

民主黨總統候選人參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 提議徵收財富稅，對淨資產超過 5000 萬美元的富人徵 2% 的稅，對超過 10 億美元淨資產的富人徵收 3% 的稅。

戴蒙擔心財富不均的問題，但他不同意沃倫的提案，他表示：「我認為可以侮辱納粹分子，但不應該譴責那些為實現目標而努力工作的人。」