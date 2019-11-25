持續低迷 南韓11月出口恐面臨連續第12個月衰退

近期以來，半導體業的低迷給南韓的出口造成了沉重壓力，該國的出口額似乎持續下滑。根據週一 (25 日) 發布的一項民意調查顯示，受到中美貿易戰及半導體市場需求低迷的影響，南韓 11 月出口預期將呈現連續第 12 個月的衰退。

根據一份調查顯示，南韓 11 月的出口額可能較去年同期下跌 10.8%，至 459 億美元。進口額則將為 413 億美元，實現貿易順差 46 億美元。

南韓作為亞洲第四大經濟體，該國出口持續因半導體價格下跌，以及最大貿易夥伴及出口國，美國和中國之間的貿易戰而失去成長動能。

在先前，據南韓海關總署的數據顯示，由於半導體和船運出口的減少，該國 11 月前 20 天的出口總額為 282 億美元，較去年同期下跌 9.6%，但較一個月前成長 5.4%。日均出口額為 18.2 億美元，與去年同期下跌 9.6%。南韓 10 月份出口則是較去年同期下跌 14.7%，至 468 億美元，為連續 11 個月下滑。

近期以來，全球需求的下滑已經損害了南韓的企業投資和雇員，使該國經濟處於自全球金融危機以來最慢的成長速度。由於中美貿易戰尚未終止，南韓與日本之間的貿易糾紛也在持續當中，損害了該國做為亞洲關鍵供應鏈的信心。

SK 證券的經濟學家 An Young-jin 表示：「主要的問題是晶片銷售是否有所改善。如果中國和美國的大型公司增加伺服器的資本支出，南韓晶片供應可望從中受益，但我們仍需觀察這樣的機會是否會實現。」

分析師預期，由於半導體市場低迷以及中國市場需求下滑，近期南韓的出口將持續低迷。