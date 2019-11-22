南韓：有條件暫不終止軍情協定 繼續與日談判解決出口管制問題

趕在 23 日零時協議到期前，南韓政府週五 (22 日) 下午通告日本政府，將停止《日韓軍事情報保護協議 (GSOMIA)》終止一事，代表此一協議將繼續有效。

南韓政府隨後召開記者會表示，韓方是在隨時可以終止此一協議的前提下，做出這項決定。此外，南韓也將暫停在 WTO 上，對日本 3 項產品出口管制的投訴。

《韓聯社》指出，韓方希望在有條件先持續 GSOMIA 之下，雙方有更多時間來解決出口管制問題。日本政府也表示，同意與南韓就出口管制問題展開談判。

稍早的談判中，因韓方堅持日本必須先取消貿易管制，而陷入僵局。

日本在今年 8 月，因不滿南韓對「徵用工」一事的裁罰，宣布對出口南韓半導體材料實施嚴格管制，之後南韓反制，稱將終止 GSOMIA，此一協議原本每年可自動延長，但在南韓提前 3 個月宣布後，協議預計在 11 月 23 日零時終止。

日本和美國在最近幾週，均一直敦促韓國續簽這項協議，強調在北韓導彈及核武的威脅下，此事至關重要。

美國國防部長 Mark Esper 上週五訪問南韓，也特別重提此事，強調 GSOMIA 是南韓、美國和日本分享有效訊息的重要工具，尤其是在戰爭時期。協定失效以及韓日關係趨於緊張，只對中國和北韓有利。

但日韓在協調過程中，均要求對方讓步，首爾敦促東京首先取消貿易管制。

日本防衛大臣河野太郎表示，協議失效雖然不直接影響日本國防安全，但有鑑於北韓當前局勢，他擔心這可能會對北韓及亞太地區國家發出錯誤訊息。