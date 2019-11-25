路透：避免被列「匯率操縱國」名單 台灣擬擴大對美採購力度

《路透社》週一 (25 日) 援引消息人士報導，為避免明年被列入美國的匯率操縱國名單，我國中央銀行和經濟部已成立相關跨部會小組，密集討論對美商品之採購行動，力求削減貿易順差情況，降低被列入匯率操縱國的風險。

知情人士向《路透社》透露，台灣計劃在石油、天然氣、黃豆、玉米和軍事產品上提升對美採購量，並預計將大舉採購能源。對此，我國央行拒絕評論，經濟部也未回應評論請求。

根據美國財政部標準，只要符合對美貿易順差超過 200 億美元、經常帳盈餘達 GDP 至少 2%，以及一年內超過六個月時間單方面持續干預外匯市場達 GDP 2% 三項標準的任兩項，就會被列入美國的匯率操縱國觀察名單。

截至今年 9 月，台灣對美國貿易順差額為 174 億美元，今年對美貿易順差預計將超過 200 億美元，符合美國政府對於列入匯率操縱國監督名單的標準之一。上一次台灣被列入此名單為 1992 年 12 月，並在 2016 年和 2017 年被列入美國財政部匯率觀察名單。

根據經濟部數據統計，2019 年前 9 個月，台灣對美出口較去年同期增長近 18％，部分原因為美中貿易戰所引發的轉單效應，為避免遭課徵高額關稅，製造商紛紛將訂單自中國轉出。根據聯合國調查，2019 年上半年，台灣對美出口額已增加 42 億美元。

台灣對美進出口統計 (圖：台灣經濟部)

另外，台灣的經常帳盈餘達 GDP 的 11％，超過門檻 2％，也符合另一項匯率操縱國的標準。

去年，台灣中油公司宣布與美國 Cheniere 公司簽署價值 250 億美元的「液化天然氣購售契約」採購前約 (HOA)，計畫未來 25 年內，每年向美採購 200 萬噸液化天然氣，期望以此減少對美貿易順差，更進一步深化台美貿易關係。

此外，今年 8 月美國國防部表示，美國國務院已批准對台的 F-16 軍售案，金額可能高達 80 億美元。