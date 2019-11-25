旭暉應材掛牌上市 早盤漲近1成啟動蜜月行情

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 今 (25) 日正式掛牌上市，股價開高走高，大展蜜月行情，早盤一度漲逾 9%，展望未來，客戶受貿易戰投產速度放緩、中國政府投資轉趨保守，但 OLED 取代 LCD 趨勢並未改變，依需求來看，第 4 季營收可望持平或較第 3 季小幅成長。

旭暉應材指出，目前客戶近 9 成來自中國，根據研調機構調查，中國 OLED 面板產業仍高速發展，預估 2022 年中國各廠 OLED 面板合計市占率將上升至 34%，2018-2022 年中國 OLED 產能年複合成長率將達 8 成。

受全球大環境影響，旭暉應材產品能見度約 2 個月，但法人預估，旭暉應材第 4 季營收可望持平第 3 季或小幅成長，而明年隨著手機、穿戴等應用產品對 OLED 面板需求成長，將成為旭暉成長動能。

據了解，目前中國 OLED 面板產業呈現高速發展，包含京東方、天馬、華星、維信諾、和輝及信利等面板廠，都有 6 代 OLED 面板廠正在建廠中，預計今年底陸續完工，估到 2021 年中國將有 10 座 OLED 6 代線面板廠，隨新世代產線陸續量產，將提升對精密金屬遮罩需求。

旭暉應材成立於 2007 年，資本額新台幣 6.03 億元，從事金屬遮罩製造、面板設備暨其零組件之精密洗淨及再生處理服務，旭暉 10 月營收 6832.3 萬元，月增 30.22%、年增 17.13%，累計今年前 10 月營收 7.36 億元，年增 39.93%。