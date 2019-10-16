〈旭暉將上市〉看好OLED取代趨勢 明年成長將超越產業平均

旭暉應材 (6698-TW) 今 (17) 日舉辦上市前業績發表會，董事長趙勤孝表示，客戶近 9 成來自中國，但第 3 季受貿易戰影響，客戶投產速度放緩、中國政府投資也趨保守，目前需求來看，第 4 季營收可望持平或較第 3 季小幅成長，但 OLED 取代 LCD 趨勢沒有改變，明年營收有機會達到產業平均成長 8 成水準。

趙勤孝表示，產品能見度大概 2 個月，但受貿易戰影響，客戶放緩擴廠、新款產品速度，根據研調機構調查，中國 OLED 面板產業仍高速發展，預估 2022 年三星 OLED 面板市占率將下滑到 52%，而中國各廠合計市占率將上升至 34%，2018-2022 年中國 OLED 面板廠產能年複合成長率將達 80%。

趙勤孝進一步表示，目前產品以智慧型手機需求為大宗，2019 年 OLED 手機面板大概 6 億片，2022 年 10 億片，整體尺寸將成長近 10 倍，中國政府支持廠商建新建 6 代線廠，平均每條產線投資人民幣 400 億 (約新台幣 1725.73 億元)，顯示 OLED 取代 LCD 趨勢不會改變。

旭暉目前各產品營收占比，精密金屬遮罩占 76.1%、精密洗淨及再生處理占 22.3%、光學貼合材料占 1.5%，產品銷售地區比重，由於台灣沒有 OLED 廠，因此出貨集中中國，占比達 89.5%，其次為台灣 8.6%，其他地區則占 1.9%。

趙勤孝表示，目前競爭對手是韓廠，韓廠在中國 OLED 面板廠市占率約 6 成，旭暉則有 4 成，雖然生產基地在台灣，但由於旭暉市場高度集中中國，2017 年已擴大布局取得全洋 (上海)、全洋 (黃石) 兩家孫公司 73.73% 股權，負責精密洗淨及再生處理業務。

展望未來，趙勤孝表示，隨著中國新 OLED 面板 6 代線產線陸續開始投產量產後，將帶動精密金屬遮罩需求成長，將持續拓展新客戶，並擴大精密金屬遮罩及精密洗淨產能，同時隨著折疊式智慧型手機推出，也將研發柔性面板用的金屬遮罩鍍膜產品。