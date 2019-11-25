香港選舉泛民主派大勝 顧立雄：預期動亂可有所止血

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派則大敗，對此，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，香港選舉會進一步影響下一屆特首，預期選舉後，香港抗爭有了破口，預期動亂可有所止血。

香港反送中已經持續 5 個多月，地方區議會選舉昨天如期舉行，泛民主派大獲全勝，親中建制派則大敗，此結果等同向中國「投下不信任票」，對此，顧立雄表示，香港選舉會進一步影響下一屆特首，而且現在選舉完，香港抗爭有了破口，雖然還不是句點，但是透過此出口來表達人民的意志，預期動亂可以有所止血，金管會會持續密切觀察選舉後會讓動亂較平息或繼續。

立委吳秉叡表示，中國打壓是潛在危機，若用武力介入香港，讓香港成為中國的一部分，國銀對香港的曝險額是否有設限？

顧立雄表示，目前對香港曝險沒做相關限制，若香港變成中國的一個城市，這是變動最劇烈的一種結果，但除了這個以外，還有各種可能性，他認為，中國終究還是會確保香港金融中心的地位。

媒體關切，如果持續動盪，台灣是否可能取代香港作為亞洲金融中心？顧立雄表示，台灣與香港稅率相差太多，目前能做的是開放金融商品，另外，台商過去以香港做為資金調度，如何加強台灣的 OBU 具有此功能，讓國內企業也能夠利用 OBU，取代香港做到資金調度的功能。