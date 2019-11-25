顧立雄：上市櫃IPO家數全年可達40家 兩年百家目標可達陣

受國際政治經濟情勢波動影響，今年截至 10 月底的 IPO 家數僅有 31 家，比去年同期的 49 家，減少 36.7%，創 11 年來新低，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，今年後續還有 9 家核准即將掛牌，預期今年 IPO 家數可達 40 家，也就是兩年達到百家的目標還是可以達標。

顧立雄今天赴立法院財委會進行「證券市場逐筆交易及盤中零股交易之推動方案 、進度及 IPO 績效專題報告」，並做以上表示。

據金管會統計，我國自 2016 年至今年 10 月底，IPO 家數分別為 61、44、62、31 家，其中，2017 年因部分公司考量匯兌損失及美國市場因素影響送件時程，致 IPO 家數較 2016 年度減少；今年截至 10 月底，IPO 家數只有 31 家，明顯大幅衰退，金管會解釋，主要是受國際政治經濟情勢波動影響，導致掛牌家數較去年同期減少。

顧立雄表示，今年以來，國際 IPO 市場普遍不佳，我國亦受影響，依據 WFE（World Federation of Exchanges，世界交易所聯合會）截至今年 6 月底統計，全球 IPO 家數較去年同期減少 35.2%，若細分為亞太、北美及其餘國家等地區，則分別減少 32.7%、22.3% 及 55.4%，呈現全球性衰退態勢。

顧立雄進一步指出，我國同期間、也就是截至 6 月底止 IPO 家數為 21 家，較去年同期 29 家減少 28%，亞洲國家中，除韓國、新加坡及深圳的 IPO 較去年同期略有增加外，香港、上海及日本的 IPO 家數則分別較去年同期減少 24.5%、25% 及 25%，均呈衰退情形。

立委賴士葆擔憂，從趨勢看起來，我國 IPO 家數越來越少，但是在大陸上市的公司越來越多，令人憂心。

顧立雄表示，沒有台灣的上市公司在台股下市，跑去中國上市的跡象，都是在中國註冊子公司在陸股上市；至於 IPO 部分，現在截至 10 月底有 31 家 IPO，後續還有已經核准即將掛牌的 9 家，加起來來全年就會到 40 家，去年全年是 62 家，這樣今年和去年合起來會有 102 家，也就是兩年達百家的目標還是可以達標。