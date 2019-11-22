外資籌碼正鬆動 三大法人同步賣超為1個半月來首見

台股今 (22) 日尾盤前成功黑翻紅，終場收在 11566.8 點，上漲 8.53 點，守住十日線和月線位置，成交值則縮至 1072.48 億元。三大法人同步賣超，是 10 月中旬以來首見，尤其外資已連 2 賣，恐對台股後市造成一定壓力。

三大法人今日合計賣超 10 億元，為連 3 賣，其中，外資賣超 1.49 億元、為連 2 賣，投信賣超 4.12 億元，則是終結連 6 買，自營商也是連 3 賣，賣超金額 4.41 億元。

觀察外資今日買超前 10 大標的，張數最多者為元大 S&P 原油正 2 多達 3.9 萬張，其次依序為晶電、聯詠和友達，均超過 1 萬張，廣達、華通、緯創、中信金和富邦 VIX 均超過 5000 張，元大 S&P 石油則逼近 5000 張。

顯然，外資仍看好部分電子股的後市行情，同時看好油價近期走勢，但透過反向 ETF 進行指數高檔震盪避險。

外資賣超前 10 大標的依序為元大滬深 300 正 2 達 1.5 萬張，元大 S&P 原油反 1.1 萬張，台積電遭賣 8400 張，欣興遭賣 6700 張，群創和長榮航遭賣逾 5000 張，金像電和元大金遭賣 4000 餘張，而臺企銀和長榮也遭賣逾 3000 張。

投信方面，以金像電買超最多達 5000 張，其次分別有晶電 2500 張，而定穎和台表科均達 1500 張之上，帆宣和宣德均逾 500 張，緯創 400 餘張，南茂、聯電和敦泰均超過 200 張。

投信賣超前 10 大標的以智邦最多達 2000 張，聯詠和華通均逾千張，南電、佳世達和穩懋均逾 500 張，日月光投控、欣興、景碩和立積在 300 張上下。

法人指出，近期有不少拉回修正的中小型指標股出現反彈格局，顯示市場資金仍有一定的熱度，不過，外資在現貨市場的買超力道明顯轉弱，且今日期貨淨多單減碼 1607 口至 41154 口，須隨時注意外資籌碼鬆動。