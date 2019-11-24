聯發科5G晶片首發、生策會年會、金融科技展開展 本周重要大事預告

明年將邁入 5G 商轉，聯發科本周二 (26 日) 將發表 5G 晶片，生策會也將舉辦 2019 年會，將選出新任會長、副會長，本屆電子科技業大頭在理事名單中拿下 3 成，外界預期廣達董事長林百里將接掌生策會，而台北金融科技展周五開展，聚焦三大主軸，以下是本周重要大事。

聯發科 5G 晶片 26 日首發

隨著 5G 即將商轉，各大品牌廠皆積極準備明年的首波 5G 手機熱潮，IC 設計大廠聯發科宣布，花費千億元研發出的 5G SOC，將在本周二 (26 日) 於深圳發表，搶攻首批旗艦型手機市場，可望為明年首季營運挹注新動能，並減低淡季效應。

依量產時程來看，聯發科首顆 5G 系統單晶片，預計在今年年底前量產出貨，搶搭明年首季旗艦機種熱潮，第 2 顆 5G 系統單晶片，則瞄準中低階市場，預計在明年第 2 季開始量產出貨，而 26 日的 5G 晶片發表會台灣也將同步轉播。

2019 生技醫療產業策進會年會 26 日登場

生技醫療產業策進會將於周二 (26 日) 舉辦 2019 年會，將結合資通訊和生醫科技兩大台灣具競爭力產業，破產業疆界啟動合作，也預計公布第六屆會長、副會長及監事會召集人當選名單。

生策會日前也進行第六屆理監事改選，電子科技業大頭進入生策會理事會，在 35 名理事中，拿下 11 席，包含廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、可成董事長洪水樹、緯創董事長林憲銘等皆入列，僅次於醫界代表，占比達 3 成左右，其中，林百里獲理事選舉最高票，可望出任會長，領軍生策會。

AITA 26 日舉辦會員暨關鍵技術委員會成立大會

台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 周二 (26 日) 舉辦會員大會，將邀請半導體廠商齊聚，共同打造世界級人工智慧大腦，目前 AITA 成員廠商逾 80 家，將共同籌組關鍵技術委員會 (SIG)、並率先發表台灣 AI 晶片產業技術規格，打造快速反應需求的 AI 晶片設計平台、建立具國際競爭力的 AI 供應鏈。

大會也預計展示多家聯盟廠商開發的 AI 應用，包括 AI 智慧機器人、機器學習數位電視、AI 影像邊緣辨識警示系統、晶片對晶圓封裝技術等。

MSCI 台股權重「雙降一持平」 26 日盤後生效

明晟 (MSCI) 季度調整將於周二 (26 日) 盤後生效，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.83% 下調至 11.46%，調降幅度為 0.37 個百分點，為連續三次被下調權重；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.91% 下調至 13.44%，調降幅度為 0.47 個百分點；「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.38% 不變。

Google Nest Mini 26 日將在台上市

谷歌宣布， Nest Mini 將在今年底前首度來到台灣，本周二 (26 日) 將舉辦 Nest Mini 在台上市記者會，包含 Google Nest 台灣研發中心負責人洪福利、台灣大哥大總經理林之晨，都將親自到場介紹首款會說中文的 Nest Mini 智慧音箱及在地化服務。

金融科技展開展 聚焦三大主軸

台北金融科技展 FinTech Taipei 2019 將於 11 月 29 日、30 日在世貿展覽中心盛大展開，今年展出分成三大主軸，包括金融科技國際論壇、金融科技博覽展、新創發表與媒合。

除了展區倍增外，參展攤位也從去年 287 攤增加至 377 攤以上，同時積極連結國際 FinTech 產業，不只與新加坡 FinTech 展交流串連，也將邀請眾多國外金融科技業者與專家，持續向國際展示台灣金融科技發展成果。