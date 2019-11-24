台塑企業打造五大樂活圈發展觀光 共將投入至少10億元資金

台塑企業近年來持續活化資產，目前已打造桃園、宜蘭及彰化樂活圈，台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜今 (24) 日表示，未來 2 年將有雲林、高雄樂活圈陸續加入，將串連北中南樂活圈，整合鄰近資源，發展觀光產業，預估五大樂活圈將投入至少超過 10 億元資金。

台塑企業今日在台化 (1326-TW) 彰化廠舉辦 Formosa 樂活盃彰化親子路跑活動，吸引近 3300 位跑者參與，而位於台化彰化廠的台塑生醫健康悠活館，為台塑企業第一個樂活圈，主打台灣首家全產線開放的觀光工廠，從 2017 年營運至今，且台塑企業在桃園、宜蘭也已打造樂活圈，接續在彰化樂活圈之後，並於 2017、2018 年陸續開幕。

王瑞瑜表示，彰化觀光工廠投入約 1.5 億元資金，開幕 2 年以來，參觀人數已達 40 萬人次，累計營收達 1.33 億元，未來還有擴建計畫，但仍在內政部營建署審查中，將規劃第三期、第四期擴建，且除觀光工廠外，也有規劃興建住宅等，惟細節仍得待營建署審查過後，台化將會與縣政府密切討論。

目前台塑企業已打造 3 個樂活圈，王瑞瑜表示，明年將有雲林樂活圈，2021 年也將有高雄樂活圈，陸續加入行列，盼未來台塑企業能在北、中、南部，整合鄰近資源，發展觀光產業，讓社會大眾了解城市的美，預估五大樂活圈投入金額至少超過 10 億元，且盼能越做越大、投入越來越多資金。

而在今年 Formosa 樂活盃彰化路跑活動現場，王瑞瑜也說，今年受到景氣關係，造成失親兒基金會在助學金募款的狀況不如往年順利，特別加碼捐贈 600 萬元助學金，讓明年助學金能順利發放，減輕家長經濟負擔，讓更多的孩子能無憂無慮的上學。

台塑企業暨王長庚公益信託與「失親兒基金會」合作，從 2012 年起提供 18 歲以下孩子助學金補助，幫助他們順利完成學業，目前已幫助超過 1.1 萬人次的孩子、投入超過 3500 萬元。