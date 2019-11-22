A股破淨率達10% 長線買點浮現？

美中貿易戰遲遲未決，中國經濟持續下滑，導致中國股市表現相對疲弱，A 股跌破淨值股票數量不斷增加，截至昨 (21) 日收盤，A 股跌破淨值股票數量達 366 檔，扣除資不抵債的上市企業後，A 股市場 PB 比低於 1 的比重約為 10%。

當股價出現較大比重跌破淨資產時，一般意味著市場氣氛低迷，但同時也預告股市長期投資機會浮現。從 A 股歷史數據來看，當破淨率超過 10% 時，往往暗示底部將要來臨，如 2005 年上證指數在 998 點時，當時 A 股破淨率為 13.6%；2008 年 1664 點時破淨率為 11.4%。

從類股群來看，銀行類股是破淨重災區。截至昨日，36 家上市銀行，有 25 家跌破淨資產，破淨率逾 69%，產業整體 PB 比約在 0.85 倍左右。

而 A 股上市銀行 2019 年第三季營收年增 11.9%，與 2018 年全年 8.3% 的成長幅度來看，漲幅大幅回升。此外，純益年增 7.1%，也較 2019 年上半年上升 0.4 個百分點。

銀行業業績的回溫，股價偏低，已吸引北上資金進駐。在破淨的銀行類股中，工商銀行、北京銀行、建設銀行、興業銀行、中國銀行、成都銀行等 11 月以來均被北上資金買進逾人民幣 1 億元，其中工商銀行、中國銀行、成都銀行北上資金持股數量均創歷史新高，其他破淨銀行股持股也在歷史最高點附近。

此外，高盛看好中國資本市場長期發期，已向董事會提出 5 年期商業計劃，希望未來 5 年內在中國增加資本投資。

以全球資本市場來看，A 股的估值目前還處於偏低水準，這將為 A 股創造長期投資吸引力。根據統計，目前外資持有 A 股市值已經達到人民幣 1.8 兆元，和今年初相比增加逾人民幣 2000 億元。未來 10 年外資流入 A 股的資金量法人預估將達人民幣 5 兆元。