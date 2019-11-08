11月27日生效！MSCI A股納入因子升至20%

今 (8) 日 MSCI 發布 11 月份半年度指數評估結果，將把指數中的所有中國大盤 A 股納入因子從 15% 增加至 20%。這次調整將於 11 月 26 日盤後實施，27 日生效。

資料來源: MSCI 官網

而這次調整，MSCI China All Shares Indexes 中將有 62 檔股票新增和 20 檔股票剔除，其中，最大的新增標的將是中信建投。同時，MSCI China All Shares Small Cap Index 中將有 330 檔股票加入及 37 檔股票剔除。

對於今年 A 股最後一次擴大納入因子，興業證券預測，這次 MSCI 納入 A 股將帶來約 400 億美元 (約人民幣 2800 億元) 的被動資金，創下近幾次擴大納入 A 股所帶入金流的新高。

業內人士指出今年以來利用滬、深股通為 A 股帶進約人民幣 2400 億元，這次擴大納入因子光被動資金就可帶進約人民幣 2800 億元，遠超過今年以來外資透過香港流入 A 股的金額。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

而且在本月初外資已經迫不及待提前卡位，截至 11 月 7 日止，本月份只有 5 個交易日，外資就透過滬、深股通流入 A 股市場約人民幣 200 億元，且已經是連續 11 個交易日淨流入 A 股，其中，家電產業成為外資新寵。



許多中國基金經理人認為，這次 MSCI 擴大納入 A 股的最大亮點，是有 170 檔的中型股首度納入，且納入因子一次增至 20%。今年以來外資已經針對部分優質中小型股提早佈局，預計未來 A 股醫藥、電子等產業將會吸引更大規模的資金流入。

