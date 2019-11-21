惠譽：預估中國明年GDP 5.7% 第一階段貿易協議有助成長加快

信用評級機構惠譽 (Fitch) 週三 (20 日) 表示，中國經濟明年成長料將進一步放緩，但如果與美國達成「第一階段」貿易協議，可能會使中國明年的經濟增長超過現階段預期。

惠譽重申他們在 9 月的預測，即假設美國實施了目前宣布的所有關稅，包括將於 12 月 15 日生效的新增 15% 關稅，則中國的經濟成長率，將由今年的 6.1%，下調到明年剩下 5.7%。

不過他們也表示，美中貿易緊張局勢的升級與否，可能會改變這一增長軌跡。

惠譽指出，美中「第一階段」貿易協議方面的最新進展表明，雙方可能會推遲或最終取消一些現有關稅，這有助於中國經濟增長前景上調。

本週早些時候，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 也基於基本情況的假設，認為當前部分關稅被削減的前提下，中國的經濟成長將由今年第 4 季觸底，並在明年溫和復甦，預估明年 GDP 年增率為 6%。

但摩根士丹利也指出，在最差的情況下，貿易緊張局勢加劇，中國的經濟成長率可能在明年跌至 5.3% 的成長率，而最樂觀的情況，成長率可達 6.4%。

高盛也在最新的展望報告中預計，今年中國 GDP 增長，有望稍高於官方目標 6% 至 6.5% 區間的低端，明年的政策目標為 6% 左右，但實際增長很可能只有 5.8%。