迎戰特斯拉！保時捷計劃2025年過半產線生產電動車

外電報導，知名德國跑車製造商保時捷 (Porsche) 的北美負責人 Klaus Zellmer 在週二 (19 日) 表示，計劃在 2025 年之前，保時捷生產的汽車中將有一半以上是電動車，以挑戰目前市場領先者特斯拉 (TSLA-US)。

Zellmer 在洛杉磯車展上表示，未來的汽車市場將會由電動車所主，保時捷對電動車的承諾是「巨大的」。「到 2025 年，保時捷將跨越一個臨界點，將年產量的 50% 以上用於生產採用插電式混合動力或全電動的汽車。」Zellmer 說道。

同時，針對保時捷知名的 911 跑車，Zellmer 也表示：「傳統內燃引擎當然沒有死。」

保時捷曾於 9 月份時在法蘭克福國際車展上推出新型電動跑車 Taycan。該款汽車是保時捷的第一款 100% 純電動跑車，能夠在三秒鐘內從每小時 0 英里加速到每小時 60 英里。

保時捷推出的電動車旨在與在全球電動車市場上占主導地位的特斯拉相抗衡。保時捷也計劃從 2021 年開始銷售全電動 SUV Macan，直接與特斯拉的 Model Y 競爭。

Zellmer 表示：「電動車 Macan 將在許多不同的領域競爭，並吸引更多來自不同領域的人，就像特斯拉剛進入市場時一樣。」

Zellmer 也補充表示：「這不是一個會在五年之內顛覆世界的變革，可能需要十年之久。」

保時捷也在中國這個最大的汽車市場中，面臨著來自特斯拉的日益激烈的競爭。特斯拉上個月曾表示，位在上海新的超級工廠已經開始試生產。

Zellmer 表示，電動車在中國的成長受到阻礙，是因為在中國的大城市中，缺乏能使用的充電設。

「為電動車長時間充電是一項挑戰。根據我們在當地的市場研究，有百分之九十的充電實際上只發生在家中或工作場所。」Zellmer 說道。