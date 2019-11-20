陸半導體廠下半年強勢回暖 多家廠商產能滿載 部分晶片缺貨

今年上半年中國封測廠商還在降價搶訂單，例如陸廠長電科技、華天科技、通富微電的毛利率，在上半年都僅有 10% 左右，但僅僅幾個月之後，目前中國數間封測廠已強勢復甦，轉為供不應求之局面。

5G 等領域拉動產業需求

半導體景氣在去年下半年急轉直下，原本歷經超長上升周期的記憶體、被動元件等產品紛紛陷入大幅降價階段，使終端市場備貨謹慎，部分產線以裁員、停工等措施準備過冬。

但半導體產業調整周期並未持續太久，在 5G、人工智慧、物聯網、消費電子等需求的帶動下，正快速復甦。

這股復甦風潮更是全面性的，CIS、NOR Flash、PMIC、藍牙晶片、類比 IC、指紋識別晶片、MOS、IGBT 等市場需求旺盛，部分晶片甚至出現缺貨。

IC 設計廠商明顯受惠，匯頂科技、兆易創新、聖邦股份、韋爾股份等業績大幅增長，股價屢創新高。

IC 製造的轉變也肉眼可見，2019 年第 3 季，中芯國際整體產能利用率從今年第 2 季的 91.1% 上升到了 97.0%；華虹半導體整體產能利用率也上升至 96.5%，接近滿載。

日韓貿易戰及去美化的影響

行業人士透露，一直以來，大陸許多中小型的 IC 設計廠商根本拿不到晶圓產能，多數是與日韓的代工廠合作。但是，在日韓貿易磨擦的影響下，南韓 DBH 的晶圓產能緊缺，而與之合作的 IC 設計廠商獲得的晶圓代工產能也得不到保障，造成大陸 IC 設計廠商的晶片產品開始出現缺貨。

與此同時，「去美化」也發揮作用，華為、海康威視、大華科技等一系列公司被列入實體清單，因此加大本地供應鏈的扶持力度，帶來「國產替代」加速。

今年上半年，華為海思將原本的封測訂單，轉給長電科技、華天科技等封測廠商，且訂單量還在不斷增加。因此，據業內人士透露，從 7 月份開始，長電科技、華天科技兩大封測廠商，都處於滿產狀態。

業內人士表示，在指紋識別晶片和 CIS 晶片的強勢需求下，晶方科技也已經進入滿載運行的狀態。在智慧手機、安防監控、汽車電子等領域的需求帶動下，CIS 晶片已經出現缺貨。

2019 年第三季度，通富微電本地客戶訂單飽滿，海外客戶訂單大幅增長，因此，其營收大幅增長，也成功由虧轉盈。同樣的故事，長電科技也從 2 季虧損 2.1 億元到 3 季度獲利 7702 萬元，都說明了封測廠商已經從訂單到業績，開始了全面復甦。