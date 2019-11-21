中國商務部：中美經貿團隊密切溝通中 外界傳言不能全信

中國商務部週四 (21 日) 舉行例行新聞記者會，發言人高峰表示美中雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通。關於協商細節，目前沒有更多資訊可以透露，但外界的傳言並不準確。

高峰表示，中國願與美國站在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此關心的核心議題，全力爭取達成第一階段協定，這符合中美雙方的共同利益，也符合全球的利益。

美中貿易談判接連傳出不利消息，近期最受矚目就是美國參、眾兩院通過的「香港人權與民主法案」，該法案引起中國及香港政府機構齊聲反彈，這是較為罕見的情況，市場認為主權問題一向是中國紅線，因此美國國會此舉恐為中美貿易協商帶來極大變數。

(圖片: AFP)

目前該法案正送至白宮，就看美國總統川普是否將簽字生效或是讓其自動生效。不同生效方式可為川普帶來不同理由，也為美中貿易協商創造不同空間。

只是該法案一旦實行，美國國務院每年至少需要進行一次評估，證明香港在中國統治下仍擁有足夠的自治權，才有繼續享受美國給予的特別貿易待遇。過去，美國給予香港不同於中國的特別待遇，一直是香港成為世界金融中心的有力因素。

此外，美國方面也傳出，美中「第一階段」貿易協議可能要拖到明年才能敲定，因為中國方面向美國施壓，要求取消更多加徵的關稅，同時川普也向中國提出更高的要求，突顯出兩國之間仍有很大歧見。

不過中國國務院副總理劉鶴最新表示，對達成第一階段協議抱持謹慎樂觀看法，美中貿易協商市場消息混亂，變數多，外界更是霧裡看花。