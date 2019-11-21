〈分析〉5G可望帶起半導體設備需求 惟高階市場陸廠難得利

2019 年受到全球經濟下滑、消費電子下游需求減弱等因素影響，全球半導體市場銷售額出現呈現年減。根據 SEMI 資料顯示，全球與中國半導體市場單月銷售額分別於 2019 年 4 月、2 月下跌至近兩年最低點，之後便開始出現反彈。

資料來源: SEMI

資料來源: SEMI

截至 2019 年 9 月，全球半導體單月銷售額仍是呈現衰退，但幅度已有所縮小。這與 5G、物聯網、AI 等新一波技術持續發展，再加上手機市場出貨量跌幅縮小等因素有關。

中國半導體設備市場

根據 SEMI 預計，2019 年～2020 年韓國、中國、台灣將分別為全球前三大半導體設備市場，而 2020 年中國有機會躍升至全球最大半導體設備市場。

在中國近幾年積極發展半導體產業之下，中國半導體設備市場占全球的比重呈明顯上升趨勢，由 2005 年的 4% 提高到 2018 年的 20%。根據 SEMI 預測，2019 年、2020 年中國半導體設備市場占全球比重有機會進一步提升到 22% 及 25%。

(資料來源: SEMI)2005 年～2020 年全球半導體設備銷售額地區分布及預測

而中國本土在半導體設備方面已漸漸嶄露頭角，雖然與國際大廠在技術上仍有明顯差距，但在中低階設備方面，已具備替代國外大廠設備的能力。

(資料來源: 中國電子專用設備工業協會) 中國國產半導體設備銷售額及年變化

下列為中國主要半導體設備廠及供應機台類型：

北方華創：蝕刻設備、CVD/PVD 設備、清洗設備等。

中微公司：蝕刻設備。

長川科技：測試設備。

晶盛機電：矽晶圓生長、加工設備。

上海微電子：光阻設備。

瀋陽拓荊：CVD/PVD 設備。

中科儀：真空設備、CVD 設備。

盛美半導體：清洗設備。

華海清科：CMP 設備。

南京晶升能源：矽晶圓生長設備。

半導體設備屬於技術密集型產業，研發團隊對企業未來發展至關重要，研發投入是企業營運成長的核心動力。隨著半導體產業的迅速發展、下游產品複雜程度與日俱增，生產半導體產品所需的製造設備亦需要綜合運用光學、物理、化學等科學技術，因此技術壁壘高、製造難度大，及研發成本高等特性。



中國半導體設備廠在研發投入占比重超過國際大廠，但在投入規模上與國際大廠仍有很大差距。中國半導體設備廠起步晚，在技術追趕過程中需要更大量的研發投入，2018 年北方華創、中微、長川科技研發支出占收入比重分別為 26%、25%、29%，明顯高於應用材料、科林、泰瑞達的 12%、11%、14%。

但另一方面，以絕對金額來看，中國廠的研發投入金額遠低於一線國際大廠。2018 年應用材料研發支出高於北方華創 16 倍，科林的研發支出是中微的 19 倍，泰瑞達則是高出長川科技 34 倍。

短期來看 2019 年 PC、智慧手機等滲透率已處於高檔，因此在一定程度上影響半導體及設備產業的持續快速發展。不過，5G、物聯網為代表的新需求及其帶動的雲計算、AI、大數據等新應用的興起，仍有機會開啟半導體及設備產業的需求。但這些新應用的發展伴隨著高階設備需求，而以目前中國廠技術能力來看，吃到這塊大餅的廠商少之又少。