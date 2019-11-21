【馮冠華專欄】美股回吐，港股再受考驗

﻿11 月 21 日推介 - 美團點評（3690）

1）上日港股市況總結 ：恆指週三回吐。指數低開 157 點後，曾一度下跌 290 點，低見 26804 點。最終以 26890 點收盤，下跌 204 點。成交金額按日下跌約 22% 至約 625 億。港股通南下仍是淨流入，金額約 21 億。北上也維持淨流入，但金額急跌至約人民幣 2 億。藍籌 8 升 40 跌 2 持平。



板塊方面，手機設備及手遊股表現較好而已。做空方面，佔大市成交回升至較高的 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 50:50。重貨區方面，熊證維持在 27400-27449，牛證則上移至 26400-26449。恆指期貨夜市收報 26669 點，下跌 134 點，低水 221 點。港股 ADR 下跌 165 點，相等於恆指 26723 點。

簡評：雖然人行一如預期降 LPR 利率 5 點子，但受美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，與及中美貿易談判或受川普之言論影響，再加上 A 股回吐，恆指昨天也整天受壓；但相比前三個交易日累升的 770 點，恆指 204 點的跌幅尚算溫和。由於成交大幅減少，暫且視昨天的跌市為大漲後的整固吧！其他指標中，南下資金維持不錯的浄流入，做空比率上升至較危險水平，牛熊街貨則頗平均。综合看，是無甚方向可言。

讀者或會擔心《香港人權與民主法案》的種種，讓筆者花點筆墨解釋。鑑於參眾兩院通過的香港人權法案版本不同，法案現時是沒法即時送交川普簽署的。兩院現時可以選擇啟動「和解程序」，協商將兩個版本合一；又或眾議院可選擇直接採納參議院通過版本的香港人權法。不論選擇為何，估計此事不會是一時三刻可解決。



筆者的看法是，明顯共和及民主兩黨有了共識，把事件升溫而給予貿談的政治籌碼。貿談的進展可能會與此法案掛鈎。筆者曾指出一旦人權法獲得正式立法，對香港的影響是極負面；但現時和這還有一段頗長的路，亦難太早下判斷的。至於川普的言論，基本上是毫無新意，累見不鮮。協議前的技倆，大家也不用太認真。

今天的重頭戲，可能是美團點評（3690）的季績公佈。公司宣佈第二季轉虧為盈後，股價表現強勁。估計第三季季績也會不俗。多間大行早前已調高目標價至百元以上，公司近日亦是滬深港通南下資金的必然擁躉，破百應是時間問題而已。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 113 點或 0.4%，標指及納指則分別下跌 0.38% 及 0.51%。十年期債息在 1.747%，美滙指數在 97.89，紐約期油最新報 56.91 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：和諧汽車（03836）公布，以每股配售價 3 元，向恒基地產（00012）聯席主席兼董事總經理李家傑，配售最多 5200 萬股新股，集資淨額 1.55 億元。每股配售價較停牌前報 2.79 元，溢價 7.53%。根據協議，雙方將在電動車智造、連鎖維修以及芯片、AI 科技在汽車方面的應用等領域開展全面戰略合作。

信利國際（00732）公布，預期截至 9 月底止，9 個月盈利將大幅增加約 9.6 倍，去年同期盈利 1609.6 萬元。該公司表示，9 個月盈利大增，主要因為分佔聯營公司虧損大幅減少。（注意：公司半年盈利 1.41 億元，代表過去 3 個月的盈利不甚可觀）

雅仕維（01993）公布，獲螞蟻金服旗下間接全資附屬，以 1.46 億元認購 3567.57 萬股新股，每股作價 4.1 元，較昨天收市價 4.7 元折讓約 12.77%。該公司與螞蟻金服將尋求機會在創新室外廣告方面合作。另外，該公司現正考慮可能將集團在東南亞、香港和澳門的業務分拆及於一間認可證券交易所獨立上市。

4）新股訊息（信報 、經濟日報）：華記環球集團（02296）今天掛牌，其暗盤收報 0.325 元，較招股價 0.25 元，升 0.075 元或 30%。

阿里巴巴（09988）宣布，IPO 每股定價 176 元，發售 5 億股，集資 880 億元。每股定價較阿里週二晚紐約收市價折讓 2.8%；較公開發售價上限 188 元低 6.4%。

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