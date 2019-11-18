什麼都擋不住美股創高？分析師開始上看道瓊3萬點

儘管近期美國國內面臨政治鬥爭，國際上地緣政治緊張局勢亦持續升溫，但是美股近日來卻不受到影響，三大指數持續攀升，並創下歷史新高。一些市場經濟學家分析，受惠於全球低利環境、以及景氣回升，距離道瓊指數上漲至 3 萬點指日可待。

道瓊指數於上週五 (15 日) 上漲至 28000 點，美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 曾在今年年中接受採訪時，表示看好美股至年底前持續走強，道瓊指數亦有可能上漲至 3 萬點。而按照目前走勢看來，距離道瓊 3 萬點的目標，應在不遠之處。

儘管美國正在進行川普彈劾聽證，美股卻不受阻礙持續攀升，原因可能是，就算民主黨投票通過川普彈劾案，共和黨仍會堅持川普無罪，因此，市場判定川普被彈劾下台的機率應該不大。

觀看美國政治史上的幾次彈劾案，柯林頓之彈劾審判於 1999 年進行，當時美國經濟正進入長期擴張階段，因此，美股不受彈劾調查影響，呈上漲走勢。反觀「水門案 (Watergate)」聽證會時，美國正處於經濟衰退階段，因為高油價而導致的通膨升高，以及越戰等因素，造成美股進入崩跌。

因此，若只單看政治因素，並不能解釋近日來美股續創新高之原因，但是，若進一步檢視企業獲利，會發現目前美企獲利與美股走勢，亦是呈現脫鉤的情況。

BCA Research 首席美國投資策略師 Doug Peta 表示，若觀看目前 S&P 500 指數走勢、以及 S&P 500 企業之獲利表現，可以預期在短期之內，企業獲利應該不是影響股市表現的主要指標。他認為，政府的貨幣政策較能夠解釋未來企業獲利、以及股價本益比之走向。

而觀看目前世界各國的貨幣政策，可預期美股未來前景將呈樂觀走向，聯準會於今年以來，已三度調降利率 1 碼，而聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於上週至眾議院聽證時則暗示，未來利率政策將按兵不動，雖然近期美國經濟呈穩健成長趨勢，但目前尚未考慮升息。

紐西蘭央行首席經濟學家 Yuong Ha 預估，未來全球低利率之現象，將會維持一段較長的時間。而凱投宏觀資深美國經濟學家 Michael Pearce 亦表示，由於中美貿易協議預期將進展順利，且景氣進入衰退之風險亦較為趨緩，因此認為全球經濟正朝向改善的方向。

而高盛經濟學家 David Mericle 指出，金融超載 (Financial excesses) 的風險仍在可接受範圍內，除此之外，由於價格上漲的速度趨緩，且租金好轉，商業不動產的風險已逐漸減緩。另外，雖然公司負債和 GDP 相比仍屬偏高，但是，若將負債與公司獲利、或是資產相比，則是呈現好轉跡象。

綜合上述各種因素，Zor 資本公司分析師 Joe Fahmy 表示，由於全球經濟正在復甦，消費面需求強勁，且世界各國央行之政策亦對股市有利，因此，在明年美國大選之前，道瓊指數應有望上升至 3 萬點。

市場分析，除了聯準會的貨幣政策之外，未來中美貿易談判的進展，亦將會是影響美股走勢的重大因素。道瓊指數於上週五 (15 日) 上漲 222.93 點或 0.8%，收盤為 28,004 點，於上週上漲了 1.2%。