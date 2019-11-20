AMD發表7奈米顯卡後 股價創13年新高 

週二 (19 日) 晶片製造廠超微半導體 (AMD) 股價飆漲第 9 個交易日後，週二 (19 日) 收高於 13 年來新高，隨著 AMD 推出 7 奈米顯卡處理器，刺激 AMD 在過去 9 個交易日股價漲幅高達 15%，顯示市場正重拾對 AMD 之信心。

AMD 以台積電 7 奈米製程打造 Ryzen 3000 系列處理器再度恢復昔日榮景，市場需求強勁，第 3 季全球市占率再度攀升，更創下 2005 年以來營收新高。

週二 (19 日) AMD 股價上漲 3.54%，至每股 41.29 美元，為連續第九日上漲，也是 2006 年 3 月 2 日以來的最高水平，AMD 股價在 2000 年 6 月創下 47.28 美元的歷史新高。

AMD 股價 (圖片: 谷歌)

AMD 今年以來，股價漲幅已達 124%，使 AMD 成為 S&P 500 中漲幅最大的股票，相較同業科林研發漲幅為 103%，位居第二，表現優於同期間標普 500 指數和道瓊工業平均指數的 25% 和 20% 上漲。

AMD 於週二 (19 日) 公布最新 7 奈米製程顯卡，AMD 公司表示，這將是未來六個月內 AMD 推出的首批 7 奈米製程的產品之一。

Cowen 分析師則認為，AMD 這系列 7 奈米產品有望推動公司獲利和營收。

日前 AMD 執行長蘇姿丰曾表示，2020 年 AMD 首發產品會是 7 奈米製程 Zen 2 微架構行動版處理器，並且未透露進一部細節。

外界預測 AMD 下一世代處理器，將是台積電 5 奈米量產首波採用客戶之一，可望在一推出後，擁有極高市佔率。