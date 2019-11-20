〈財報〉Q3營業費用年增119% 拼多多淨損擴大 拖累盤前股價重挫20%

週三 (20 日)，中國電商拼多多 (PDD-US) 發布 2019 年第 3 季財報，由於營業費用增速超於預期，該公司 Q3 淨損持續擴大，導致盤前股價重挫 20%。

週三 (20 日) 拼多多盤前股價重挫 20% 後，拼多多市值下滑至 473.31 億美元，低於京東 (JD-US) 的市值 473.26 億，高於百度 (BIDU-US 的市值 403.23 億美元。

拼多多盤前股價跌幅逾 20% (圖：Google)

Q3 財報關鍵數據：

總營收報人民幣 75.14 億元，年增 123%，略高於 Rdfinitiv 預期的人民幣 74.9 億元

營業費用報人民幣 84.73 億元，大幅超過去年同期的人民幣 38.67 億元，年增高達 119%

淨損報人民幣 23.35 億元，高於去年同期淨虧損人民幣 10.98 億元

今年截至 9 月底，商品成交總額 (GMV) 為人民幣 8402 億元，年增 144%；

平台年度活躍買家支出為人民幣 1567 元，年增 75%

平均每月活躍用戶為 4.3 億人次，年增 85%，大幅高於去年同期的 2.32 億人次

Q3 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業損失報人民幣 21.24 億元，高於去年同期的人民幣 7.9 億元

歸屬於普通股股東的凈虧損為人民幣 16.6 億元，高於去年同期的人民幣 6.189 億元

截至 2019 年 9 月底，拼多多 App 平均月活躍用戶數達 4.3 億人次，較上季增加 6360 萬人次，較去年同期增加 1.98 億人次

儘管第 3 季為電商產業傳統淡季，第 3 季拼多多 App 平均月活躍用戶數仍達 4.3 億人次，大幅高於去年同期，用戶增長維持強勁態勢。

公司財測展望：

拼多多董事長兼執行長黃崢表示，10 月份慶祝成立四週年之際，截至今年 9 月，拼多多年度活躍消費者已突破 5 億人次，這歸功於今年第三季針對消費者推出的週年紀年促銷活動，在提高銷售水平的同時也提升用戶增長的穩定度，未來將持續改善用戶體驗，建立用戶對平台的熟悉與信任度。

戰略副總裁 David Liu 表示，截至今年第 3 季，總營收較去年同期大幅增長 123%，原因在於商家對線上銷售服務的需求持續增長。

此外，他進一步表示，在投資銷售與行銷方面的同時，第 3 季拼多多擁有正營業現金流及超過人民幣 403 億元之現金，現金流持續穩健得以將該公司置於有利位置，並且有足夠空間為長期成長提供必要投資。