【鍾國忠專欄】還可買已大漲的電子類股？

(一) 11 月行情果然降溫

先前台股指數曾在 11/6 見到 11668 高點，隨後拉回整理，從當天最高計算，今年漲幅約 19.95%，市場難免有獲利了結出場壓力，如 11 月初筆者曾提過，「11 月有三大理由會降低多方力道」，因此提醒不急追漲，11 月台股仍有收斂 10 月大漲 4.89% 壓力，但 11 月也不易見大跌，因此盤勢將漸漸形成高檔箱型區間盤整盤。

由於這波指數上漲主要功臣在電子類股，至目前為止，電子股已有逾 3 成以上漲幅，此時是否可再買進電子類；另外，指數方向沒有太大改變，2019 年再過一個月將告一段落，邁向 2020 年之際，投資人可留意哪些類股。

(二) 電子股可留意，但還有些類股也不錯

今年 12 月到明年 1 月，台股市場將進入法人、國人休春節長假等因素影響，或者法人年度績效結帳，在年度封關前後一個月間，可留意的類股，要從三個角度分析：

1. 電子股仍可留意：近 10 年來，這兩個月布局電子類股，平均漲幅仍有約 3.37% ，高於台股指數 3.07%，同時也有高達 90% 上漲機率，因此未來年度或農曆年封關前，買電子類股答案不言而喻，然而，電子股次產業多，除非買對，否則布局指數型 ETF 跟買電子股，應也有相當高的報酬率，但指數型較有機會，就近期電子類股走勢應該可以感受到，同樣是電子股，但多數持有的電子股就是不會漲。

2. 原物料產業：從過去近 10 年這兩個月走勢來分析，原物料走勢還不錯，包括塑膠類、鋼鐵類與運輸類等，都有遠高於同期間台股漲幅的表現，惟目前原物料未見明顯成長力道，因此反倒可留意布局這些產業中的重要指標股，如果走勢不如預期，持有這些個股的投資風險也相對有限。

3. 其他產業：此族群反而可多加留意，報酬率相對高，同時目前走勢還不錯，預估部分運動用品或有關交通等個股，可多留意觀察，有機會在此獲利較高報酬率。

整體而言，大盤走勢短線尚不至於馬上走弱，但不可否認，本波或年度漲幅不小，投資風險不容忽視，只要了解投資方向趨勢，投資人也可在指數高檔中操作獲利。