貴金屬盤後—中美貿協卡關 市場靜候川普彈劾案 黃金盤整回彈

週二 (19 日)黃金連兩日上揚，收復前幾日跌幅，美國公債持續殖利率疲軟，加上週二 (19 日) 川普警告，若是中國不在 12 月 15 日前簽署初步貿易協議，美國將提高對中國進口商品徵收的關稅。此消息助長黃金避險買盤需求，白銀也連帶上漲。

避險黃金已從上週的重挫中回彈，上週，在美中釋出將盡快達成貿易協議的一連串消息中，金價格跌至 1450 美元以下，為三個月來最低點。

美元指數週二 (19 日) 持平，美國 10 年期公債殖利率下滑 1.85%，從週一的 1.808% 跌落至 1.79%，美股基準指數週二漲跌互見，市場靜候週三聯準會 (Fed) 釋出最新會議紀要、美中貿易初步協議發展。

Long Leaf Trading Group 資深市場分析師 James Hatzigiannis 表示，除非美中初步貿協有更進一步的發展，否則黃金暫且停留在此一區間。

Hatzigiannis 指出，有外媒報導目前中國對達成初步貿協態度消極，原因是想等待川普彈劾案和明天總統大選結果。「中國可能或多或少想減輕川普政府對貿易協議的條件」。

據悉，今年 10 月份，川普政府宣布將簽署初步貿協後，北京當局承諾每年購買 400 億到 500 億美元美國農產品，不過陸續消息顯示，中方不但不願兌現承諾，還添加了撤銷關稅等條件。

週二 (19 日) 黃金整盤，市場未有震盪消息下，股票仍處於持有狀態，白銀與鉑金上漲至一週最高水平。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7 美元或 0.05%，收每盎司 1472.6 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 1.2 美分或 0.7%，收每盎司 17.12 美元。

上週美國商務部長 Wilbur Ross 和白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 暗示美中兩國即將達成交易後，金價上週下跌，美股三大股指均創下歷史新高。

今年以來，美國聯準會 (Fed) 連續三度降息 1 碼，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示，10 月份的第三次降息將是今年以來的最後一次，金價在本月初開始跌落 1500 美元關鍵水平以下。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，年底前不會再有降息之貨幣寬鬆政策，有利黃金上行。

紐約 Fed 分行主席威廉斯 (John Williams) 週二 (19 日) 認為，美國經濟顯然面臨貿易戰的海外威脅，但自 7 月以來，央行的三次降息將有助於維持經濟增長。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 1.35%，收每磅 2.66 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.54%，收每盎司 1730.6 美元。

1 月交割的鉑金期貨價格上揚 2.04%，收每盎司 913.3 美元。