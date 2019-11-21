貴金屬盤後—黃金期貨收盤小跌 Fed會議記錄後續跌

週三 (20 日) 交易，黃金期貨收盤小跌，吐回盤中漲幅，又在收盤後因應 Fed 會議記錄公布而續跌。

報導稱，中美第一階段貿易協議恐無法今年完成，提振黃金避險需求，引領盤中上漲。

黃金收盤後，FOMC 公布 10 月會議記錄，內容顯示 Fed 官員對經濟前景更樂觀，並反對在下一次經濟衰退中使用負利率。

GoldMining 執行副總 Jeff Wright 表示，「市場本來認為 12 月有可能再次降息，但 FOMC 這份會議記錄打消了他們這個念頭。FOMC 現在處於『靜觀其變』的階段，看在進入 2020 年是否要對貨幣政策做什麼變動，官員們也想看到通膨小幅上升至 2% 的目標，沒有什麼新的東西，只是感覺更強化了。」

「但有鑑於中美貿易僵局，目前沒有堅定線索看出第一階段協議能在今年完成，所以黃金在這裡找不到支撐力，不過也不會進一步拋售。」

Fed 在 10 月會議上宣布了今年第三度降息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 隨後暗示暫緩後續降息腳步。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美分或 0.01%，收每盎司 1474.20 美元，但最活躍契約本週仍上升約 0.7%。

會議記錄發布後不久，12 月交割的黃金期貨價格在電子盤下跌至 1472.30 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 0.5 美分或 0.02%，收每盎司 17.115 美元。

在中國推動撤回礦石關稅時，週三稍早黃金走跌，但在報導引述貿易專家和貼近白宮的消息來源，稱中美今年恐無法完成第一階段貿易協議後，黃金拉回跌幅。

美國川普總統週二在一場內閣會議上表示，中國必須達成協議，否則他將進一步提高關稅，新的徵稅措施將於 12 月 15 日生效，這將對美國消費者產生直接影響。

分析師表示，如果貿易談判出現負面發展，黃金可能會受益於避險潮。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「隨著市場越來越質疑中美貿易協議，黃金的吸引力就會越來越恢復。」

「即使中美簽署了有限的貿易協議，黃金今年預計也將以 2 位數的年度漲幅告終。雖然多數投資者目前心裡基本上不這麼認為，但萬一目前貿易談判完全破局，黃金就會一飛沖天返回 1500 美元以上，且為全球經濟衰退鋪路。」

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