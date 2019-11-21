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貴金屬盤後—黃金期貨收盤小跌 Fed會議記錄後續跌

貴金屬盤後—黃金期貨收盤小跌 Fed會議記錄後續跌（圖片：AFP）
貴金屬盤後—黃金期貨收盤小跌 Fed會議記錄後續跌（圖片：AFP）

週三 (20 日) 交易，黃金期貨收盤小跌，吐回盤中漲幅，又在收盤後因應 Fed 會議記錄公布而續跌。

報導稱，中美第一階段貿易協議恐無法今年完成，提振黃金避險需求，引領盤中上漲。

黃金收盤後，FOMC 公布 10 月會議記錄，內容顯示 Fed 官員對經濟前景更樂觀，並反對在下一次經濟衰退中使用負利率。

GoldMining 執行副總 Jeff Wright 表示，「市場本來認為 12 月有可能再次降息，但 FOMC 這份會議記錄打消了他們這個念頭。FOMC 現在處於『靜觀其變』的階段，看在進入 2020 年是否要對貨幣政策做什麼變動，官員們也想看到通膨小幅上升至 2% 的目標，沒有什麼新的東西，只是感覺更強化了。」

「但有鑑於中美貿易僵局，目前沒有堅定線索看出第一階段協議能在今年完成，所以黃金在這裡找不到支撐力，不過也不會進一步拋售。」

Fed 在 10 月會議上宣布了今年第三度降息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 隨後暗示暫緩後續降息腳步。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美分或 0.01%，收每盎司 1474.20 美元，但最活躍契約本週仍上升約 0.7%。

會議記錄發布後不久，12 月交割的黃金期貨價格在電子盤下跌至 1472.30 美元

  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 0.5 美分或 0.02%，收每盎司 17.115 美元

在中國推動撤回礦石關稅時，週三稍早黃金走跌，但在報導引述貿易專家和貼近白宮的消息來源，稱中美今年恐無法完成第一階段貿易協議後，黃金拉回跌幅。

美國川普總統週二在一場內閣會議上表示，中國必須達成協議，否則他將進一步提高關稅，新的徵稅措施將於 12 月 15 日生效，這將對美國消費者產生直接影響。

分析師表示，如果貿易談判出現負面發展，黃金可能會受益於避險潮。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「隨著市場越來越質疑中美貿易協議，黃金的吸引力就會越來越恢復。」

「即使中美簽署了有限的貿易協議，黃金今年預計也將以 2 位數的年度漲幅告終。雖然多數投資者目前心裡基本上不這麼認為，但萬一目前貿易談判完全破局，黃金就會一飛沖天返回 1500 美元以上，且為全球經濟衰退鋪路。」

其他金屬商品交易
  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 0.3%，收每磅 2.6495 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 1741.80 美元
  • 1 月交割的白金期貨價格上升 0.8%，收每盎司 920 美元
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