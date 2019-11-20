紐約匯市—川普以關稅要脅 初步貿協未明朗 美元小幅走高 澳幣回彈 瑞郎日圓雙漲

週二 (19 日) 美元微幅上揚，彌補了三日來的跌勢，整體匯市變動不大，市場靜候美中第一階段貿易協議簽署，貿易前景持續不明朗，美元指數持平，僅上漲 0.06% 至 97.727。

美中高層官員雖然於上週末釋出消息，表示雙方談判具建設性，很快將敲定第一階段協議，然而，美國總統川普週二 (19 日) 再度警告，若是中國不達成貿易協議，美國將提高對中國進口商品徵收的關稅。

美元 15 分線 (圖片: investing)

Tempus Inc. 資深外匯分析師 Juan Perez 認為，貿易的不確定性影響整體匯市走向。

Perez 表示，美元雖然受到近期美國經濟數據低於預期的支撐，且聯準會 (Fed) 示意年內再無可能降息，不過他指出美國經濟確實放緩，美元有繼續虧損的趨勢。

BNY Mellon 資深外匯分析師 Neil Mellor 表示：「貿易戰最壞的情況已經過去了，但需要有確實的催化劑才能使市場脫離波動範圍。」

投資人靜候 Fed 週三公佈會議紀要，美國央行今年已出現三次降息，但 Fed 表示除非經濟狀況惡化，否則不會進一步降息。

避險性貨幣日圓和瑞郎雙雙走高，美元兌日圓跌了 0.12%，至 108.55。兌瑞郎上漲 0.1%。

市場依舊密切關注預計於本月簽署的美中第一階段協議，好結束這場長達 16 個月貿易戰，週一財經媒體《CNBC》報導，中國官員對美國總統川普遲遲不願撤銷關稅，因此市場對中美要達成實質性的第一階段貿協，感到悲觀。

週二 (19 日) 英鎊兌美元持平於 1.2954，稍早時上漲了 0.4%，接近六個月最高水平。此前有消息稱，英國保守黨候選人全都承諾，會在 12 月 12 日英國大選上支持總理強生 (Boris Johson) 的脫歐協議。

澳幣兌美元 15 分線 (圖片: investing)

澳幣兌美元匯率回彈，上漲了 0.28%。，至 0.6797，澳洲央行 (RBA) 於週二 (19 日) 公佈 11 月份會議紀錄，表示央行已考慮低利率可能造成的負面效應，決議維持利率水準不變，但是，未來為了刺激就業市場、以及達到目標通膨率，將可能於明年再次調降利率。

今年 6 月以來，澳洲央行已進行了三次的降息，於 10 月時調降利率至歷史低點 0.75%。

截至週三 (20 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.725。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1078 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2925 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6826 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3264 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.53 日圓。